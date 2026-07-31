As dezenas do concurso 3750 da Lotofácil foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (31), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio está estimado em R$ 8 milhão.
O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas sorteadas:
19-25-02-05-15-18-13-06-07-22-24-11-12-01-20
Confira os demais sorteios desta noite desta sexta (31)
Quina - concurso 7080
Prêmio estimado em R$ R$ 1,2 milhão
Confira as dezenas sorteadas:
19-02-49-39-24
Lotomania - concurso 2957
Prêmio estimado em R$ 5 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
37-82-80-38-01-46-09-91-10-72-12-35-83-54-13-00-79-18-84-25
Dupla sena – concurso 2990Prêmio estimado em R$ 270 mil
Confira as dezenas sorteadas:
1º sorteio: 38-35-25-14-11-13
2º sorteio: 15-46-19-07-40-23
Dia da Sorte – concurso 1260
Prêmio estimado em R$ 600 mil
Confira as dezenas sorteadas:
15-30-09-02-11-03-21
Mês da sorte: 04/ Abril
Super Sete - concurso 880
Prêmio estimado em R$ 4,3 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
Coluna 1 - 7
Coluna 2 - 0
Coluna 3 - 4
Coluna 4 - 3
Coluna 5 - 5
Coluna 6 – 8
Coluna 7 – 7