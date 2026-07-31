Loteria Lotofácil
Divulgação/Caixa
Loteria Lotofácil

As dezenas do  concurso 3750 da Lotofácil foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (31), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio está estimado em R$ 8 milhão. 

O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas sorteadas:

19-25-02-05-15-18-13-06-07-22-24-11-12-01-20

Confira os demais sorteios desta noite desta sexta (31)

Quina - concurso 7080

Prêmio estimado em R$ R$ 1,2 milhão
Confira as dezenas sorteadas:

19-02-49-39-24

Lotomania - concurso 2957

Prêmio estimado em R$ 5 milhões
Confira as dezenas sorteadas:

37-82-80-38-01-46-09-91-10-72-12-35-83-54-13-00-79-18-84-25

Dupla sena – concurso 2990

Prêmio estimado em R$ 270 mil
Confira as dezenas sorteadas:

1º sorteio:  38-35-25-14-11-13
2º sorteio: 15-46-19-07-40-23

Dia da Sorte – concurso 1260

Prêmio estimado em R$ 600 mil
Confira as dezenas sorteadas:

15-30-09-02-11-03-21
Mês da sorte: 04/ Abril

Super Sete - concurso 880

Prêmio estimado em R$ 4,3 milhões
Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 - 7
Coluna 2 -  0
Coluna 3 -  4
Coluna 4 -  3
Coluna 5 -  5
Coluna 6 –  8
Coluna 7 – 7

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