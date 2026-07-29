Reprodução Quina

As dezenas do concurso 7076 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quarta-feira (29), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio estava estimado em R$ 26 milhões e aposta única garantiu a bolada desta noite. Agora, o valor reiniciou para a próxima rodada e valor chega a R$ 600 mil e será sorteado nesta quinta-feira (30)

Confira as dezenas sorteadas:

55 - 16 - 71 - 66 - 31

Premiação

5 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 26.123.132,04

4 acertos

60 apostas ganhadoras, R$ 11.030,23

3 acertos

4.732 apostas ganhadoras, R$ 133,19

2 acertos

120.348 apostas ganhadoras, R$ 5,23

Detalhamento:

CAMPO GRANDE/MS

Lotofácil

A Lotofácil realizou o sorteio do concurso 2956 e pode pagar aproximadamente R$ 2 milhões. Duas apostas acertaram as dezenas do prêmio principal desta quarta e para próxima rodada o valor segue em R$ 2 milhões.

Confira os números:

13 - 22 - 25 - 09 - 14 - 17 - 25 - 08 - 04 - 19 - 15 - 11 - 05 - 01 - 06

Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 698.476,50

14 acertos

288 apostas ganhadoras, R$ 1.452,92

13 acertos

8998 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

90621 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

469925 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento:

CAMAPUA/MS

SANTO ANDRE/SP

Dupla Sena

A Dupla Sena realizou o sorteio do concurso 2956 e pode pagar aproximadamente R$ 150 mil.

Confira os números sorteados:

1º Sorteio

13 - 22 - 44 - 36 - 46 - 47

2º Sorteio

08 - 44 - 19 - 21 - 04 - 06

Lotomania

A Lotomania realizou sorteio do concurso 2956 e pode pagar aproximadamente R$ 4,5 milhões.

Veja as dezenas:

18 - 75 - 22 - 69 - 30 - 63 - 66 - 08 - 59 - 78 - 64 - 23 -43 - 31 - 49 - 80 - 84 - 42 - 89 - 32

Super Sete

A Super Sete realizou sorteio do concurso 879 e pode pagar aproximadamente R$ 4,2 milhões.

Veja os números sorteados:

COLUNA 1: 3

COLUNA 2: 4

COLUNA 3: 7

COLUNA 4: 1

COLUNA 5: 9

COLUNA 6: 4

COLUNA 7: 2

Dia de Sorte

A Dia de Sorte realizou sorteio do concurso 1258 e pode pagar aproximadamente R$ 300 mil.

Veja as dezenas:

14 - 27 - 23 - 01 - 12 - 26 - 06

Mês da sorte: 07 - JULHO

+ Milionária

A +Milionária realizou sorteio do concurso 376 e pode pagar aproximadamente R$ 77 milhões.

Veja os números sorteados:

01 - 35 - 40 - 45 - 38 - 02

Trevos da sorte: 4 - 3

Como jogar

Na Quina o apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante.

Surpresinha: o sistema das loterias Caxia pode escolher todos os números para você nesta modalidade.

Teimosinha: o apostador pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Ganhe prêmios: Os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números são premiados.​​​​​​​​

Apostas​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

Na Quina, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 15,00, com cada cota a partir de R$ 4,00.

• Flexibilidade: Forme um bolão com no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. Você pode realizar até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.

• Facilidade de compra: Adquira cotas de bolões organizados pelas lotéricas, com uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também estão disponíveis no portal Loterias Online CAIXA com a mesma tarifa de serviço adicional.

• Horário de venda: As vendas dos bolões digitais encerram às 19h30 no aplicacativo das Loterias Caixa para os jogos com sorteios no mesmo dia.

Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio. Caso o valor não seja resgatado dentro desse período, ele é repassado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, conforme as regras das loterias federais.









*Matéria em atualização



