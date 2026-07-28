As dezenas do concurso 3037 da Mega-Sena foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (28), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio estava estimado em R$ 78 milhões . Sem apostas vencedoras a bolada acumulou em R$ 86 milhões e deve ser sorteada nesta quinta (30).
Confira as dezenas sorteadas:
11 - 30 - 02 - 51 - 54 - 22
Premiação
5 acertos
38 apostas ganhadoras, R$ 63.121,17
4 acertos
3.447 apostas ganhadoras, R$ 1.147,01
Lotofácil
A Lotofácil número 3747 sorteou bolada de R$ 15 milhões nesta terça.
Confira as dezenas sorteadas:
08 - 21 - 04 - 11 - 09 - 19 - 05 - 06 - 01 - 13 - 02 - 25 - 18 - 12 - 24
Quina
A Quina sorteou prêmio estimado em R$ 25 milhões do concurso 7077.
Confira os números:
03 - 02 - 46 - 77 - 30
Timemania
A Timemania concurso 2421 sorteou o valor estimado de R$ 5,5 milhões.
Confira as dezenas:52 - 56 - 07 - 34 - 65 - 37 - 23
Time do coração: 25 - CAXIAS/RS
Dia de Sorte
A Dia de Sorte sorteou valor estimado de R$ 100 mil do concurso número 1257.
Confira as dezenas:
29 - 26 - 20 - 09 - 16 - 04 - 05
Mês da sorte: 06 -JUNHO
Como jogar na Mega-Sena
Surpresinha: o sistema escolhe os números, tornando a aposta ainda mais prática.
Teimosinha: se pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a maneira de apostar em grupo e multiplicar as chances de ganhar. É simples e fácil: basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de R$ 18,00 com cada cota a partir de R$ 7,00.
Flexibilidade: é possível formar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. Também se pode fazer até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.
Facilidade de compra: as cotas de bolões organizados pelas lotéricas, com uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também estão disponíveis no portal Loterias Online CAIXA com a mesma tarifa de serviço adicional.
As vendas dos bolões digitais encerram às 19h30 para os jogos com sorteios no mesmo dia.
Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio. Caso o valor não seja resgatado dentro desse período, ele é repassado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, conforme as regras das loterias federais.