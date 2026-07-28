Caixa/Reprodução Mega-Sena

As dezenas do concurso 3037 da Mega-Sena foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (28), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio estava estimado em R$ 78 milhões . Sem apostas vencedoras a bolada acumulou em R$ 86 milhões e deve ser sorteada nesta quinta (30).

Confira as dezenas sorteadas:

11 - 30 - 02 - 51 - 54 - 22

Premiação



5 acertos

38 apostas ganhadoras, R$ 63.121,17

4 acertos

3.447 apostas ganhadoras, R$ 1.147,01

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Lotofácil

A Lotofácil número 3747 sorteou bolada de R$ 15 milhões nesta terça.

Confira as dezenas sorteadas:



08 - 21 - 04 - 11 - 09 - 19 - 05 - 06 - 01 - 13 - 02 - 25 - 18 - 12 - 24

Quina

A Quina sorteou prêmio estimado em R$ 25 milhões do concurso 7077.

Confira os números:

03 - 02 - 46 - 77 - 30

Timemania

A Timemania concurso 2421 sorteou o valor estimado de R$ 5,5 milhões.



Confira as dezenas:

52 - 56 - 07 - 34 - 65 - 37 - 23

Time do coração: 25 - CAXIAS/RS

Dia de Sorte

A Dia de Sorte sorteou valor estimado de R$ 100 mil do concurso número 1257.

Confira as dezenas:



29 - 26 - 20 - 09 - 16 - 04 - 05

Mês da sorte: 06 -JUNHO

Como jogar na Mega-Sena

Surpresinha: o sistema escolhe os números, tornando a aposta ainda mais prática.

Teimosinha: se pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.









Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a maneira de apostar em grupo e multiplicar as chances de ganhar. É simples e fácil: basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de R$ 18,00 com cada cota a partir de R$ 7,00.

Flexibilidade: é possível formar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. Também se pode fazer até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.

Facilidade de compra: as cotas de bolões organizados pelas lotéricas, com uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também estão disponíveis no portal Loterias Online CAIXA com a mesma tarifa de serviço adicional.

As vendas dos bolões digitais encerram às 19h30 para os jogos com sorteios no mesmo dia.

Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio. Caso o valor não seja resgatado dentro desse período, ele é repassado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, conforme as regras das loterias federais.