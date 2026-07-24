Agência Brasil Loterias

As dezenas do concurso 7074 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (17), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio estava estimado em R$ 15,5 milhões. Sem apostas vencedoras, o prêmio acumulou em R$ 22 milhões para o sorteio deste domingo (26).

O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas sorteadas:

28-77-17-29-41

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

43 apostas ganhadoras, R$ 13.525,52

3 acertos

4.881 apostas ganhadoras, R$ 113,48

2 acertos

122.506 apostas ganhadoras, R$ 4,52

Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (24)

Lotofácil - concurso 3744

Prêmio estimado em R$ 2 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

24-05-14-03-01-21-18-16-07-23-20-10-17-22-02

Prêmio acumulou em R$ 5 milhões

Premiação

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

147 apostas ganhadoras, R$ 2.456,02

13 acertos

5846 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

83817 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

467320 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Lotomania - concurso 2954

Prêmio estimado em R$ 2,9 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

87-62-85-21-39-00-10-99-47-07-48-84-90-12-37-81-66-74-93-16

Prêmio acumulou em R$ 3,6 milhões

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 52.656,90

18 acertos

48 apostas ganhadoras, R$ 2.742,55

17 acertos

463 apostas ganhadoras, R$ 284,32

16 acertos

2757 apostas ganhadoras, R$ 47,74

15 acertos

11844 apostas ganhadoras, R$ 11,11

0 acertos

Não houve acertador

Dupla sena – concurso 2987

Prêmio estimado em R$ 1,7 milhão

Confira as dezenas sorteadas:

1º sorteio: 11-16-45-34-41-36

2º sorteio: 03-33-32-43-30-18

Prêmio acumulou em R$ 2 milhões

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

4 apostas ganhadoras R$ 11.831,54

4 acertos

386 apostas ganhadoras R$ 140,12

3 acertos

7.676 apostas ganhadoras R$ 3,52

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

9 apostas ganhadoras R$ 4.732,61

4 acertos

415 apostas ganhadoras R$ 130,33

3 acertos

8.124 apostas ganhadoras R$ 3,32

Dia da Sorte – concurso 1254

Prêmio estimado em R$ 100 mil

Confira as dezenas sorteadas:

28-23-20-02-13-16-15

Mês da sorte - 11/Novembro

Prêmio acumulou em R$ 300 mil

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

19 apostas ganhadoras, R$ 2.441,42

5 acertos

904 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

8.095 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Novembro27.596 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Super sete - concurso 877

Prêmio estimado em R$ 3,9 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 - 0

Coluna 2 - 0

Coluna 3 - 5

Coluna 4 - 5

Coluna 5 - 1

Coluna 6 – 7

Coluna 7 – 3

Prêmio acumulou em R$ 4,1 milhões

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

48 apostas ganhadoras, R$ 1.169,99

4 acertos

938 apostas ganhadoras, R$ 59,87

3 acertos

7.773 apostas ganhadoras, R$ 6,00



