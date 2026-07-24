As dezenas do concurso 7074 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (17), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio estava estimado em R$ 15,5 milhões. Sem apostas vencedoras, o prêmio acumulou em R$ 22 milhões para o sorteio deste domingo (26).
O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas sorteadas:
28-77-17-29-41
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
43 apostas ganhadoras, R$ 13.525,52
3 acertos
4.881 apostas ganhadoras, R$ 113,48
2 acertos
122.506 apostas ganhadoras, R$ 4,52
Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (24)
Lotofácil - concurso 3744
Prêmio estimado em R$ 2 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
24-05-14-03-01-21-18-16-07-23-20-10-17-22-02
Prêmio acumulou em R$ 5 milhões
Premiação
15 acertos
Não houve acertador
14 acertos
147 apostas ganhadoras, R$ 2.456,02
13 acertos
5846 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
83817 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
467320 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Lotomania - concurso 2954
Prêmio estimado em R$ 2,9 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
87-62-85-21-39-00-10-99-47-07-48-84-90-12-37-81-66-74-93-16
Prêmio acumulou em R$ 3,6 milhões
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 52.656,90
18 acertos
48 apostas ganhadoras, R$ 2.742,55
17 acertos
463 apostas ganhadoras, R$ 284,32
16 acertos
2757 apostas ganhadoras, R$ 47,74
15 acertos
11844 apostas ganhadoras, R$ 11,11
0 acertos
Não houve acertador
Dupla sena – concurso 2987
Prêmio estimado em R$ 1,7 milhão
Confira as dezenas sorteadas:
1º sorteio: 11-16-45-34-41-36
2º sorteio: 03-33-32-43-30-18
Prêmio acumulou em R$ 2 milhões
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
4 apostas ganhadoras R$ 11.831,54
4 acertos
386 apostas ganhadoras R$ 140,12
3 acertos
7.676 apostas ganhadoras R$ 3,52
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
9 apostas ganhadoras R$ 4.732,61
4 acertos
415 apostas ganhadoras R$ 130,33
3 acertos
8.124 apostas ganhadoras R$ 3,32
Dia da Sorte – concurso 1254
Prêmio estimado em R$ 100 mil
Confira as dezenas sorteadas:
28-23-20-02-13-16-15
Mês da sorte - 11/Novembro
Prêmio acumulou em R$ 300 mil
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
19 apostas ganhadoras, R$ 2.441,42
5 acertos
904 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
8.095 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte
Novembro27.596 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Super sete - concurso 877
Prêmio estimado em R$ 3,9 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
Coluna 1 - 0
Coluna 2 - 0
Coluna 3 - 5
Coluna 4 - 5
Coluna 5 - 1
Coluna 6 – 7
Coluna 7 – 3
Prêmio acumulou em R$ 4,1 milhões
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
48 apostas ganhadoras, R$ 1.169,99
4 acertos
938 apostas ganhadoras, R$ 59,87
3 acertos
7.773 apostas ganhadoras, R$ 6,00