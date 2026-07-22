Os sorteios das Loterias Caixa são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo
Divulgação/Caixa
Os sorteios das Loterias Caixa são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo

 As dezenas do concurso 7072 da  Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quarta-feira (22), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio estava estimado em R$ 12,8 mihões e não teve apostas vencedoras. Acumulado o valor fica para a próxima  edição e chega a R$ 14 milhões nesta quinta-feira (23).

Confira as dezenas sorteadas:

13 - 65 - 56 - 03 - 25 

Premiação

4 acertos
63 apostas ganhadoras, R$ 8.177,24

3 acertos
6.237 apostas ganhadoras, R$ 78,66

2 acertos
130.426 apostas ganhadoras, R$ 3,76

Lotofácil

A Lotofácil número 3742 sorteou bolada de R$ 2 milhões nesta quarta. Duas apostas dividem o prêmio da noite e o valor para a próxima edição fica em R$ 2 milhões.

Confira as dezenas:

05 - 06 - 04 - 12 - 01 - 21 - 16 - 23 - 19 - 09 - 15 - 10 - 13 - 20 - 14 

Premiação

15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 802.500,06

14 acertos
225 apostas ganhadoras, R$ 2.136,71

13 acertos
7148 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
85112 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
450807 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento:

JANDIRA/SP
SAO PAULO/SP

Lotomania

Lotomania 2353 sorteou  o prêmio estimado de R$ 2,3 milhões . Sem apostas vencedoras a bolada acumulou novamente e subiu para R$ 2,9 mihões. 

Confira os números:

17 - 65 - 38 - 90 - 30 - 89 -10 - 29 - 75 - 16 - 00 - 95 - 57 - 56 - 01 - 31 - 11 - 88 - 98 

Premiação

19 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 62.846,99

18 acertos
31 apostas ganhadoras, R$ 3.801,23

17 acertos
394 apostas ganhadoras, R$ 299,08

16 acertos
2283 apostas ganhadoras, R$ 51,61

15 acertos
10301 apostas ganhadoras, R$ 11,43

0 acertos
Não houve acertador


Dupla Sena

A Dupla Sena realizou sorteio do concurso 2986 e pode pagar aproximadamente R$ 1,6 milhões. Niguém acertou as dezenas do prêmio principal e o valor acumulou em R$ 1,6 milhões. 

Cofira as dezenas sorteadas: 

1º Sorteio

45 - 04 - 38 - 14 - 34 - 21 

2º Sorteio

28 - 44 - 41 - 15 - 01 - 16

Premiação - 1º Sorteio

5 acertos
4 apostas ganhadoras R$ 11.660,01

4 acertos
309 apostas ganhadoras R$ 172,50

3 acertos
7.171 apostas ganhadoras R$ 3,71

Premiação - 2º Sorteio

5 acertos
8 apostas ganhadoras R$ 5.247,01

4 acertos
414 apostas ganhadoras R$ 128,75

3 acertos
8.425 apostas ganhadoras R$ 3,16

Super Sete

A  Super Sete realizou sorteio do concurso 876 e pode pagar bolada de R$ 3,8 milhões. Sem apostas ganhadoras a premiação acumulou de novo e chega a R$ 3,9 milhões. 

Veja os números: 

COLUNA 1: 1

COLUNA 2: 5

COLUNA 3: 9

COLUNA 4: 5

COLUNA 5:

COLUNA 6: 4

COLUNA 7:

Premiação

6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 34.070,91

5 acertos
50 apostas ganhadoras, R$ 973,45

4 acertos
738 apostas ganhadoras, R$ 65,95

3 acertos
6.673 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Dia de Sorte

A Dia de Sorte sorteou valor estimado de R$ 100 mil do concurso número 1252 e não teve ganhadores do prêmio principal.  Acumulada  para a próxima rodada a bolada chega a R$ 250 mil. 

Confira as dezenas:

03 - 20 - 04 - 28 - 22 - 07 - 14 

Mês da sorte: 06 -JUNHO

Premiação

6 acertos
20 apostas ganhadoras, R$ 2.435,07

5 acertos
787 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos
8.878 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte
Junho21.146 apostas ganhadoras, R$ 2,50

+ Milionária 

+ Miolionária  sorteou bolada estimada de R$ 75 milhões do jogo de  número 374. Sem apostas ganhadoras, o prêmio acumulou novamente e subiu para R$ 76 milhões. 

Veja as dezenas sorteadas:

08 -  37 - 28 - 02 - 30 - 04 

Trevos da sorte: 1 - 4 

Premiação

5 acertos + 2 trevos
1 aposta ganhadora, R$ 325.383,29

5 acertos + 1 ou nenhum trevo
28 apostas ganhadoras, R$ 5.164,81

4 acertos + 2 trevos
106 apostas ganhadoras, R$ 1.461,73

4 acertos + 1 ou nenhum trevo
1441 apostas ganhadoras, R$ 107,52

3 acertos + 2 trevos
1422 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo
12953 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos
11217 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo
95722 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Como jogar

Na Quina o apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante.

Surpresinha: o sistema das loterias Caxia pode escolher todos os números para você nesta modalidade.

Teimosinha: o apostador pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Ganhe prêmios: Os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números são premiados.​​​​​​​​

Apostas​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​



Bolão

Na Quina, os bolões têm um preço mínimo de apenas  R$ 15,00,  com cada cota a partir de R$ 4,00.

• Flexibilidade: Forme um bolão com no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. Você pode realizar até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.

Facilidade de compra:  Adquira cotas de bolões organizados pelas lotéricas, com uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também estão disponíveis no  portal Loterias Online CAIXA com a mesma tarifa de serviço adicional.

Horário de venda: As vendas dos bolões digitais encerram às 19h30 no aplicacativo das Loterias Caixa para os jogos com sorteios no mesmo dia.

Os ganhadores têm até  90 dias  após a data do sorteio para retirar o prêmio. Caso o valor não seja resgatado dentro desse período, ele é repassado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, conforme as regras das loterias federais.

    Link deste artigo: https://economia.ig.com.br/Loterias/2026-07-22/quina-sorteia-premio-de-r--12-8-milhoes-nesta-quarta-22.html
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