As dezenas do concurso 7072 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quarta-feira (22), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio estava estimado em R$ 12,8 mihões e não teve apostas vencedoras. Acumulado o valor fica para a próxima edição e chega a R$ 14 milhões nesta quinta-feira (23).
Confira as dezenas sorteadas:
13 - 65 - 56 - 03 - 25
Premiação
4 acertos
63 apostas ganhadoras, R$ 8.177,24
3 acertos
6.237 apostas ganhadoras, R$ 78,66
2 acertos
130.426 apostas ganhadoras, R$ 3,76
Lotofácil
A Lotofácil número 3742 sorteou bolada de R$ 2 milhões nesta quarta. Duas apostas dividem o prêmio da noite e o valor para a próxima edição fica em R$ 2 milhões.
Confira as dezenas:
05 - 06 - 04 - 12 - 01 - 21 - 16 - 23 - 19 - 09 - 15 - 10 - 13 - 20 - 14
Premiação
15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 802.500,06
14 acertos
225 apostas ganhadoras, R$ 2.136,71
13 acertos
7148 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
85112 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
450807 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento:
JANDIRA/SP
SAO PAULO/SP
Lotomania
A Lotomania 2353 sorteou o prêmio estimado de R$ 2,3 milhões . Sem apostas vencedoras a bolada acumulou novamente e subiu para R$ 2,9 mihões.
Confira os números:
17 - 65 - 38 - 90 - 30 - 89 -10 - 29 - 75 - 16 - 00 - 95 - 57 - 56 - 01 - 31 - 11 - 88 - 98
Premiação
19 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 62.846,99
18 acertos
31 apostas ganhadoras, R$ 3.801,23
17 acertos
394 apostas ganhadoras, R$ 299,08
16 acertos
2283 apostas ganhadoras, R$ 51,61
15 acertos
10301 apostas ganhadoras, R$ 11,43
0 acertos
Não houve acertador
Dupla Sena
A Dupla Sena realizou sorteio do concurso 2986 e pode pagar aproximadamente R$ 1,6 milhões. Niguém acertou as dezenas do prêmio principal e o valor acumulou em R$ 1,6 milhões.
Cofira as dezenas sorteadas:
1º Sorteio
45 - 04 - 38 - 14 - 34 - 21
2º Sorteio
28 - 44 - 41 - 15 - 01 - 16
Premiação - 1º Sorteio
5 acertos
4 apostas ganhadoras R$ 11.660,01
4 acertos
309 apostas ganhadoras R$ 172,50
3 acertos
7.171 apostas ganhadoras R$ 3,71
Premiação - 2º Sorteio
5 acertos
8 apostas ganhadoras R$ 5.247,01
4 acertos
414 apostas ganhadoras R$ 128,75
3 acertos
8.425 apostas ganhadoras R$ 3,16
Super Sete
A Super Sete realizou sorteio do concurso 876 e pode pagar bolada de R$ 3,8 milhões. Sem apostas ganhadoras a premiação acumulou de novo e chega a R$ 3,9 milhões.
Veja os números:
COLUNA 1: 1
COLUNA 2: 5
COLUNA 3: 9
COLUNA 4: 5
COLUNA 5: 6
COLUNA 6: 4
COLUNA 7: 7
Premiação
6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 34.070,91
5 acertos
50 apostas ganhadoras, R$ 973,45
4 acertos
738 apostas ganhadoras, R$ 65,95
3 acertos
6.673 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Dia de Sorte
A Dia de Sorte sorteou valor estimado de R$ 100 mil do concurso número 1252 e não teve ganhadores do prêmio principal. Acumulada para a próxima rodada a bolada chega a R$ 250 mil.
Confira as dezenas:
03 - 20 - 04 - 28 - 22 - 07 - 14
Mês da sorte: 06 -JUNHO
Premiação
6 acertos
20 apostas ganhadoras, R$ 2.435,07
5 acertos
787 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
8.878 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte
Junho21.146 apostas ganhadoras, R$ 2,50
+ Milionária
A + Miolionária sorteou bolada estimada de R$ 75 milhões do jogo de número 374. Sem apostas ganhadoras, o prêmio acumulou novamente e subiu para R$ 76 milhões.
Veja as dezenas sorteadas:
08 - 37 - 28 - 02 - 30 - 04
Trevos da sorte: 1 - 4
Premiação
5 acertos + 2 trevos
1 aposta ganhadora, R$ 325.383,29
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
28 apostas ganhadoras, R$ 5.164,81
4 acertos + 2 trevos
106 apostas ganhadoras, R$ 1.461,73
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
1441 apostas ganhadoras, R$ 107,52
3 acertos + 2 trevos
1422 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
12953 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
11217 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
95722 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Como jogar
Na Quina o apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante.
Surpresinha: o sistema das loterias Caxia pode escolher todos os números para você nesta modalidade.
Teimosinha: o apostador pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Ganhe prêmios: Os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números são premiados.
Apostas
O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
Na Quina, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 15,00, com cada cota a partir de R$ 4,00.
• Flexibilidade: Forme um bolão com no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. Você pode realizar até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.
• Facilidade de compra: Adquira cotas de bolões organizados pelas lotéricas, com uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também estão disponíveis no portal Loterias Online CAIXA com a mesma tarifa de serviço adicional.
• Horário de venda: As vendas dos bolões digitais encerram às 19h30 no aplicacativo das Loterias Caixa para os jogos com sorteios no mesmo dia.
Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio. Caso o valor não seja resgatado dentro desse período, ele é repassado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, conforme as regras das loterias federais.