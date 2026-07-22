Divulgação/Caixa Os sorteios das Loterias Caixa são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo

As dezenas do concurso 7072 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quarta-feira (22), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio estava estimado em R$ 12,8 mihões e não teve apostas vencedoras. Acumulado o valor fica para a próxima edição e chega a R$ 14 milhões nesta quinta-feira (23).

Confira as dezenas sorteadas:

13 - 65 - 56 - 03 - 25

Premiação



4 acertos

63 apostas ganhadoras, R$ 8.177,24

3 acertos

6.237 apostas ganhadoras, R$ 78,66

2 acertos

130.426 apostas ganhadoras, R$ 3,76

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Lotofácil

A Lotofácil número 3742 sorteou bolada de R$ 2 milhões nesta quarta. Duas apostas dividem o prêmio da noite e o valor para a próxima edição fica em R$ 2 milhões.

Confira as dezenas:

05 - 06 - 04 - 12 - 01 - 21 - 16 - 23 - 19 - 09 - 15 - 10 - 13 - 20 - 14

Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 802.500,06

14 acertos

225 apostas ganhadoras, R$ 2.136,71

13 acertos

7148 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

85112 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

450807 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento:

JANDIRA/SP

SAO PAULO/SP

Lotomania



A Lotomania 2353 sorteou o prêmio estimado de R$ 2,3 milhões . Sem apostas vencedoras a bolada acumulou novamente e subiu para R$ 2,9 mihões.

Confira os números:



17 - 65 - 38 - 90 - 30 - 89 -10 - 29 - 75 - 16 - 00 - 95 - 57 - 56 - 01 - 31 - 11 - 88 - 98

Premiação



19 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 62.846,99

18 acertos

31 apostas ganhadoras, R$ 3.801,23

17 acertos

394 apostas ganhadoras, R$ 299,08

16 acertos

2283 apostas ganhadoras, R$ 51,61

15 acertos

10301 apostas ganhadoras, R$ 11,43

0 acertos

Não houve acertador



Dupla Sena

A Dupla Sena realizou sorteio do concurso 2986 e pode pagar aproximadamente R$ 1,6 milhões. Niguém acertou as dezenas do prêmio principal e o valor acumulou em R$ 1,6 milhões.

Cofira as dezenas sorteadas:

1º Sorteio

45 - 04 - 38 - 14 - 34 - 21

2º Sorteio

28 - 44 - 41 - 15 - 01 - 16

Premiação - 1º Sorteio



5 acertos

4 apostas ganhadoras R$ 11.660,01

4 acertos

309 apostas ganhadoras R$ 172,50

3 acertos

7.171 apostas ganhadoras R$ 3,71

Premiação - 2º Sorteio



5 acertos

8 apostas ganhadoras R$ 5.247,01

4 acertos

414 apostas ganhadoras R$ 128,75

3 acertos

8.425 apostas ganhadoras R$ 3,16

Super Sete

A Super Sete realizou sorteio do concurso 876 e pode pagar bolada de R$ 3,8 milhões. Sem apostas ganhadoras a premiação acumulou de novo e chega a R$ 3,9 milhões.

Veja os números:

COLUNA 1: 1

COLUNA 2: 5

COLUNA 3: 9

COLUNA 4: 5

COLUNA 5: 6

COLUNA 6: 4

COLUNA 7: 7

Premiação



6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 34.070,91

5 acertos

50 apostas ganhadoras, R$ 973,45

4 acertos

738 apostas ganhadoras, R$ 65,95

3 acertos

6.673 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Dia de Sorte

A Dia de Sorte sorteou valor estimado de R$ 100 mil do concurso número 1252 e não teve ganhadores do prêmio principal. Acumulada para a próxima rodada a bolada chega a R$ 250 mil.

Confira as dezenas:

03 - 20 - 04 - 28 - 22 - 07 - 14

Mês da sorte: 06 -JUNHO

Premiação



6 acertos

20 apostas ganhadoras, R$ 2.435,07

5 acertos

787 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

8.878 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Junho21.146 apostas ganhadoras, R$ 2,50

+ Milionária

A + Miolionária sorteou bolada estimada de R$ 75 milhões do jogo de número 374. Sem apostas ganhadoras, o prêmio acumulou novamente e subiu para R$ 76 milhões.

Veja as dezenas sorteadas:

08 - 37 - 28 - 02 - 30 - 04

Trevos da sorte: 1 - 4

Premiação

5 acertos + 2 trevos

1 aposta ganhadora, R$ 325.383,29

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

28 apostas ganhadoras, R$ 5.164,81

4 acertos + 2 trevos

106 apostas ganhadoras, R$ 1.461,73

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

1441 apostas ganhadoras, R$ 107,52

3 acertos + 2 trevos

1422 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

12953 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

11217 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

95722 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Como jogar

Na Quina o apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante.

Surpresinha: o sistema das loterias Caxia pode escolher todos os números para você nesta modalidade.

Teimosinha: o apostador pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Ganhe prêmios: Os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números são premiados.​​​​​​​​

Apostas​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​









Bolão

Na Quina, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 15,00, com cada cota a partir de R$ 4,00.

• Flexibilidade: Forme um bolão com no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. Você pode realizar até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.

• Facilidade de compra: Adquira cotas de bolões organizados pelas lotéricas, com uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também estão disponíveis no portal Loterias Online CAIXA com a mesma tarifa de serviço adicional.

• Horário de venda: As vendas dos bolões digitais encerram às 19h30 no aplicacativo das Loterias Caixa para os jogos com sorteios no mesmo dia.

Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio. Caso o valor não seja resgatado dentro desse período, ele é repassado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, conforme as regras das loterias federais.