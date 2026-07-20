As dezenas do concurso 3740 da Lotofácil foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (20), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio estava estimado em R$ 10 milhões e não teve apostas vencedoras. Agora, o valor acumulou em R$ 15 milhões e deve ser sorteado nesta terça (21).
Confira as dezenas sorteadas:
02 - 13 - 09 - 21 - 08 - 15 - 01 - 16 - 05 - 11 - 12 - 22 - 06 - 17 - 20
Premiação
14 acertos
280 apostas ganhadoras, R$ 1.702,57
13 acertos
9693 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
112078 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
566619 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Quina
A Quina realizou o sorteio do concuso 7070 e pode pagar bolada de aproximadamente R$ 10,5 milhões.
Confira os números:
31 - 74 - 15 - 64 - 36
Dupla Sena
A Dupla Sena realizou o sorteio do concurso 2985 e o prêmio chega a R$ 1,4 milhões.
Confira as dezenas sorteadas:
1º Sorteio
29 - 49 - 01 - 08 - 39 - 18
2º Sorteio
29 - 44 - 08 - 09 - 40 - 33
Lotomania
A Lotomania realizou sorteio do concurso 2952 e pode pagar aproximadamente R$ 1,8 milhões.
Veja as dezenas:
60 - 46 - 30 - 03 - 23 - 92 - 77 - 61 - 21 - 95 - 56 - 28 - 91 - 65 - 15 - 48 - 07 - 17 - 69 - 20
Super Sete
A Super Sete realizou sorteio do concurso 875 e pode pagar R$ 3,6 milhões .
Veja os números sorteados:
COLUNA 1: 7
COLUNA 2: 5
COLUNA 3: 8
COLUNA 4: 7
COLUNA 5: 6
COLUNA 6: 1
COLUNA 7: 6
Dia de Sorte
A Dia de Sorte realizou sorteio do concurso 1250 e pode pagar R$ 3,3 milhões .
Veja os números:
31 - 21 - 06 - 28 - 19 - 20 - 14
Mês da sorte: 06- JUNHO
Como jogar na Lotofácil
A Lotofácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar e ainda mais fácil de ganhar.
Escolha seus números: marque entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Você ganha prêmios ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Facilite sua aposta
Surpresinha: deixe que o sistema escolha os números para você, tornando sua aposta ainda mais prática.
Teimosinha: concorra com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a maneira perfeita de apostar em grupo e multiplicar suas chances de ganhar. É simples e fácil: basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
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• Quantidade de apostas: é permitido realizar até 10 jogos no recibo para bolões com 15 a 19 números e até 4 apostas por bolão para bolões com 20 números. Todas as apostas devem conter a mesma quantidade de números.
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• Horário de venda: as vendas dos bolões digitais encerram às 19h30 para os jogos com sorteios no mesmo dia.