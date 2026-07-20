Divulgação/Caixa Caixa adiou sorteio do concurso 1893 da Lotofácil em duas oportunidades por "problemas operacionais"

As dezenas do concurso 3740 da Lotofácil foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (20), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio estava estimado em R$ 10 milhões e não teve apostas vencedoras. Agora, o valor acumulou em R$ 15 milhões e deve ser sorteado nesta terça (21).

Confira as dezenas sorteadas:

02 - 13 - 09 - 21 - 08 - 15 - 01 - 16 - 05 - 11 - 12 - 22 - 06 - 17 - 20

Premiação



14 acertos

280 apostas ganhadoras, R$ 1.702,57

13 acertos

9693 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

112078 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

566619 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Quina

A Quina realizou o sorteio do concuso 7070 e pode pagar bolada de aproximadamente R$ 10,5 milhões.

Confira os números:

31 - 74 - 15 - 64 - 36

Dupla Sena

A Dupla Sena realizou o sorteio do concurso 2985 e o prêmio chega a R$ 1,4 milhões.

Confira as dezenas sorteadas:

1º Sorteio

29 - 49 - 01 - 08 - 39 - 18

2º Sorteio

29 - 44 - 08 - 09 - 40 - 33

Lotomania

A Lotomania realizou sorteio do concurso 2952 e pode pagar aproximadamente R$ 1,8 milhões.

Veja as dezenas:

60 - 46 - 30 - 03 - 23 - 92 - 77 - 61 - 21 - 95 - 56 - 28 - 91 - 65 - 15 - 48 - 07 - 17 - 69 - 20

Super Sete

A Super Sete realizou sorteio do concurso 875 e pode pagar R$ 3,6 milhões .

Veja os números sorteados:

COLUNA 1: 7

COLUNA 2: 5

COLUNA 3: 8

COLUNA 4: 7

COLUNA 5: 6

COLUNA 6: 1

COLUNA 7: 6

Dia de Sorte

A Dia de Sorte realizou sorteio do concurso 1250 e pode pagar R$ 3,3 milhões .

Veja os números:

31 - 21 - 06 - 28 - 19 - 20 - 14

Mês da sorte: 06- JUNHO





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A Lotofácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar e ainda mais fácil de ganhar.

Escolha seus números: marque entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Você ganha prêmios ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

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• Quantidade de apostas: é permitido realizar até 10 jogos no recibo para bolões com 15 a 19 números e até 4 apostas por bolão para bolões com 20 números. Todas as apostas devem conter a mesma quantidade de números.

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• Horário de venda: as vendas dos bolões digitais encerram às 19h30 para os jogos com sorteios no mesmo dia.





