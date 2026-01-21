As dezenas do concurso 322 da + Milionária serão sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quarta-feira (21), às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio acumulado está estimado em R$ 18 milhões.
O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Veja os números
46 - 14 - 04 - 01 - 18 - 40
Trevos: 3 e 6
Ninguém acertou as dezenas e o prêmio subiu para R$ 18,5 milhões.
Premiação:
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
18 apostas ganhadoras, R$ 15.581,58
4 acertos + 2 trevos
38 apostas ganhadoras, R$ 1.703,25
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
664 apostas ganhadoras, R$ 139,25
3 acertos + 2 trevos
725 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
6823 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
6550 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
55492 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Quina
A Quina acumulou no último sorteio, e o jogo de número 6933, nesta quarta-feira (21), sorteou o prêmio de R$ 1.955.855,63. Mas ninguém levou o prêmio principal. O novo valor é de R$ 2.800.000,00
Confira as dezenas:
69 - 62 - 51 - 64 - 55
Premiação:
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
25 apostas ganhadoras, R$ 12.167,17
3 acertos
1.804 apostas ganhadoras, R$ 160,58
2 acertos
48.710 apostas ganhadoras, R$ 5,94
Lotofácil
A Lotofácil sorteou também o concurso de número 3593. O prêmio de R$ 1.800.000,00 foi realizado nesta quarta-feira (21).
Confira os números:
23 - 25 - 24 - 01 - 09 - 15 - 08 - 04 - 19 - 12 - 06 - 07 - 03 - 18
Duas apostas acertaram os 15 números e levaram o prêmio principal.
Premiação:
15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 849.593,57
14 acertos
208 apostas ganhadoras, R$ 1.712,89
13 acertos
7482 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
93726 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
519624 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
ARMACAO DOS BUZIOS/RJ
PRAIA GRANDE/SP
As duas apostas fizeram 15 acertos.
Lotomania
A Lotomania acumulou novamente na última semana e o valor estimado para o próximo sorteio chegou a R$ 4.465 225,77 no concurso 2878, sorteado nesta quarta-feira (21).
Confira as dezenas:
14 - 65 - 42 - 79 - 93 - 52 - 49 - 77 - 05 - 01 - 17 - 30 - 41 - 68 - 81 - 95 - 33 - 90 - 84 - 55
Ninguém acertou o prêmio principal e o valor acumulou para R$ 5,3 milhões.
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 62.322,68
18 acertos
56 apostas ganhadoras, R$ 2.782,27
17 acertos
545 apostas ganhadoras, R$ 285,88
16 acertos
3224 apostas ganhadoras, R$ 48,32
15 acertos
14324 apostas ganhadoras, R$ 10,87
0 acertos
Não houve acertador
Dupla Sena
A Dupla Sena não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a quarta-feira (21) ficou estimado em R$ 9.553.366,59 no 1º sorteio e R$ 159.47555 no 2º para o concurso 2915. Como ninguém ganhou, o prêmio do próximo sorteio é de R$ 10.200.000,00
Confira as dezenas:
1º Sorteio: 36 - 18 - 49 - 14 - 03 - 08
2º Sorteio: 33 - 10 - 45 - 16 - 42 - 46
Premiação - 1º sorteio:
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
39 apostas ganhadoras R$ 3.717,38
4 acertos
1.892 apostas ganhadoras R$ 87,57
3 acertos
30.026 apostas ganhadoras R$ 2,75
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
21 apostas ganhadoras R$ 6.213,34
4 acertos
1.222 apostas ganhadoras R$ 135,58
3 acertos
26.222 apostas ganhadoras R$ 3,15
Super Sete
A Super Sete não teve vencedores no último sorteio e conta com o valor estimado de R$ 1.100.000,00 para a próxima premiação, de número 801, que foi realizado nesta quarta-feira (21). O prêmio acumulou e foi para R$ 1.200.000,00
6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 21.830,09
5 acertos
39 apostas ganhadoras, R$ 799,63
4 acertos
515 apostas ganhadoras, R$ 60,55
3 acertos
4.311 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Confira as dezenas:
COLUNA 1: 2
COLUNA 2: 7
COLUNA 3: 4
COLUNA 4: 3
COLUNA 5: 9
COLUNA 6: 2
COLUNA 7: 1
+Milionária
A +Milionária é a nova loteria da CAIXA que oferece 10 faixas de premiação e um prêmio mínimo garantido de R$ 10 milhões em cada sorteio. Já imaginou transformar sua vida com essa fortuna?
Como funciona
Escolha os números: no volante da +Milionária, você encontrará duas áreas:
- Matriz de Números: selecione 6 números entre 1 e 50.
- Matriz de Trevos Numerados: marque 2 trevos entre 1 e 6.
Mais opções
- •Surpresinha: deixe o sistema escolher os números para você, tornando sua experiência ainda mais prática.
- • Teimosinha: quer repetir sua aposta da sorte? Com a Teimosinha, você pode concorrer com os mesmos números por até 5 concursos consecutivos.