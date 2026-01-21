Divulgação/Caixa Os sorteios da + Milionária acontecem às quartas e aos sábados

As dezenas do concurso 322 da + Milionária serão sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quarta-feira (21), às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio acumulado está estimado em R$ 18 milhões.

O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Veja os números

46 - 14 - 04 - 01 - 18 - 40

Trevos: 3 e 6

Ninguém acertou as dezenas e o prêmio subiu para R$ 18,5 milhões.

Premiação:

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

18 apostas ganhadoras, R$ 15.581,58

4 acertos + 2 trevos

38 apostas ganhadoras, R$ 1.703,25

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

664 apostas ganhadoras, R$ 139,25

3 acertos + 2 trevos

725 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

6823 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

6550 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

55492 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Quina

A Quina acumulou no último sorteio, e o jogo de número 6933, nesta quarta-feira (21), sorteou o prêmio de R$ 1.955.855,63. Mas ninguém levou o prêmio principal. O novo valor é de R$ 2.800.000,00

Confira as dezenas:

69 - 62 - 51 - 64 - 55

Premiação:

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

25 apostas ganhadoras, R$ 12.167,17

3 acertos

1.804 apostas ganhadoras, R$ 160,58

2 acertos

48.710 apostas ganhadoras, R$ 5,94

Lotofácil

A Lotofácil sorteou também o concurso de número 3593. O prêmio de R$ 1.800.000,00 foi realizado nesta quarta-feira (21).

Confira os números:

23 - 25 - 24 - 01 - 09 - 15 - 08 - 04 - 19 - 12 - 06 - 07 - 03 - 18

Duas apostas acertaram os 15 números e levaram o prêmio principal.

Premiação:

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 849.593,57

14 acertos

208 apostas ganhadoras, R$ 1.712,89

13 acertos

7482 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

93726 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

519624 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

ARMACAO DOS BUZIOS/RJ

PRAIA GRANDE/SP

As duas apostas fizeram 15 acertos.

Lotomania

A Lotomania acumulou novamente na última semana e o valor estimado para o próximo sorteio chegou a R$ 4.465 225,77 no concurso 2878, sorteado nesta quarta-feira (21).

Confira as dezenas:

14 - 65 - 42 - 79 - 93 - 52 - 49 - 77 - 05 - 01 - 17 - 30 - 41 - 68 - 81 - 95 - 33 - 90 - 84 - 55

Ninguém acertou o prêmio principal e o valor acumulou para R$ 5,3 milhões.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 62.322,68

18 acertos

56 apostas ganhadoras, R$ 2.782,27

17 acertos

545 apostas ganhadoras, R$ 285,88

16 acertos

3224 apostas ganhadoras, R$ 48,32

15 acertos

14324 apostas ganhadoras, R$ 10,87

0 acertos

Não houve acertador

Dupla Sena

A Dupla Sena não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a quarta-feira (21) ficou estimado em R$ 9.553.366,59 no 1º sorteio e R$ 159.47555 no 2º para o concurso 2915. Como ninguém ganhou, o prêmio do próximo sorteio é de R$ 10.200.000,00

Confira as dezenas:

1º Sorteio: 36 - 18 - 49 - 14 - 03 - 08



2º Sorteio: 33 - 10 - 45 - 16 - 42 - 46

Premiação - 1º sorteio:

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

39 apostas ganhadoras R$ 3.717,38

4 acertos

1.892 apostas ganhadoras R$ 87,57

3 acertos

30.026 apostas ganhadoras R$ 2,75

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

21 apostas ganhadoras R$ 6.213,34

4 acertos

1.222 apostas ganhadoras R$ 135,58

3 acertos

26.222 apostas ganhadoras R$ 3,15

Super Sete

A Super Sete não teve vencedores no último sorteio e conta com o valor estimado de R$ 1.100.000,00 para a próxima premiação, de número 801, que foi realizado nesta quarta-feira (21). O prêmio acumulou e foi para R$ 1.200.000,00

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 21.830,09

5 acertos

39 apostas ganhadoras, R$ 799,63

4 acertos

515 apostas ganhadoras, R$ 60,55

3 acertos

4.311 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Confira as dezenas:

COLUNA 1: 2

COLUNA 2: 7

COLUNA 3: 4

COLUNA 4: 3

COLUNA 5: 9

COLUNA 6: 2

COLUNA 7: 1





+Milionária

A +Milionária é a nova loteria da CAIXA que oferece 10 faixas de premiação e um prêmio mínimo garantido de R$ 10 milhões em cada sorteio. Já imaginou transformar sua vida com essa fortuna?

Como funciona

Escolha os números: no volante da +Milionária, você encontrará duas áreas:

Matriz de Números: selecione 6 números entre 1 e 50.

Matriz de Trevos Numerados: marque 2 trevos entre 1 e 6.





Mais opções

•Surpresinha: deixe o sistema escolher os números para você, tornando sua experiência ainda mais prática.

• Teimosinha: quer repetir sua aposta da sorte? Com a Teimosinha, você pode concorrer com os mesmos números por até 5 concursos consecutivos.



