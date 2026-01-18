Agência Brasil Mega-Sena sorteia prêmio hoje

Oito jogos das loterias da Caixa Econômica Federal estão com prêmios acumulados, depois dos últimos sorteios.

A Mega-Sena será sorteada nesta semana no valor de R$ 50.000.000,00. Confira os que vão acontecer nesta semana, assim como os valores.

Mega-Sena

A Mega-Sena acumulou no último sábado (17) e sorteia no concurso 2962, na segunda-feira (20), o prêmio de R$ 50.000.000,00, no concurso.

Lotomania



A Lotomania acumulou na última sexta-feira (16), e o valor estimado para o próximo sorteio chega a R$ 3.600.000,00 no concurso 2877, que será sorteado nesta segunda-feira (19).

Timemania

A Timemania acumulou no último sorteio. O valor estimado que será sorteado no próximo concurso, de número 2345, será de R$ 3.000.000,00. O sorteio acontece nesta terça-feira (20).





Dupla Sena

A Dupla Sena não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a segunda-feira (19) agora é estimado em R$ 9.000.000,00 para o concurso 2914.

Loteca

A Loteca acumulou na última segunda-feira (12), e o valor estimado para o próximo sorteio chega a R$ 2.500.000,00 no concurso 1229.



Dia de Sorte

A Dia de Sorte também não teve vencedores no último sorteio e conta com o valor estimado de R$ 1.800.000,00 para a próxima premiação, de número 1166, que será realizada nesta terça-feira (20).

Super Sete

A Super Sete não teve vencedores no último sorteio e conta com o valor estimado de R$ 1.000.000,00 para a próxima premiação, de número 800, que será realizada nesta segunda-feira (19).

+ Milionária

A + Milionária não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a quarta-feira (21) é estimado em R$ 18.000.000,00 para o concurso 322.

Os apostadores interessados em participar dos próximos concursos podem registrar suas apostas nas lotéricas credenciadas ou pelo aplicativo/ site oficial da Caixa Econômica Federal.