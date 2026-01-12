Divulgação/Caixa Os sorteios das Loterias Caixa são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo

As dezenas do concurso 2911 da Dupla Sena são sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (12), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O 1º prêmio é avaliado em R$ 7.281.661,45 e o 2º sorteio é avaliado em R$ 160.233,51. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 8.000.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas:

1º sorteio: 01 - 20 - 23 - 22 - 19 - 25.

2º sorteio: 06 - 21 - 45 - 07 - 37 - 44.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

19 apostas ganhadoras R$ 7.666,68

4 acertos

1.309 apostas ganhadoras R$ 127,17

3 acertos

24.782 apostas ganhadoras R$ 3,35

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

36 apostas ganhadoras R$ 3.641,67

4 acertos

1.393 apostas ganhadoras R$ 119,50

3 acertos

26.091 apostas ganhadoras R$ 3,19

Quina



O concurso 6925 da Quina sorteou o prêmio estimado em R$ 5.676.373,19. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 7.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

46 - 44 - 09 - 62 - 25.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

44 apostas ganhadoras, R$ 10.062,78

3 acertos

4.064 apostas ganhadoras, R$ 103,75

2 acertos

99.035 apostas ganhadoras, R$ 4,25

Lotofácil

O concurso 3585 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Três apostas dividiram o maior prêmio do sorteio. Veja os números:

21 - 25 - 04 - 02 - 19 - 20 - 23 - 13 - 22 - 10 - 09 - 17 - 16 - 01 - 08.

Premiação

15 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 629.984,95

14 acertos

255 apostas ganhadoras, R$ 2.220,06

13 acertos

9961 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

127444 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

630293 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

FORTALEZA/CE

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

ALTAMIRA/PA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Lotomania

O concurso 2874 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 1.295.013,97. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 2.100.000,00 para o próximo sorteio.

Veja os números:

86 - 81 - 11 - 15 - 18 - 66 - 45 - 32 - 50 - 78 - 04 - 36 - 76 - 01 - 43 - 48 - 46 - 44 - 80 - 37.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 54.481,29

18 acertos

48 apostas ganhadoras, R$ 2.837,57

17 acertos

546 apostas ganhadoras, R$ 249,45

16 acertos

3005 apostas ganhadoras, R$ 45,32

15 acertos

13756 apostas ganhadoras, R$ 9,90

0 acertos

Não houve acertador

Super Sete

O concurso 797 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 750.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 850.000,00 para o próximo sorteio.

Veja os números:

COLUNA 1 - 3.

COLUNA 2 - 1.

COLUNA 3 - 4.

COLUNA 4 - 8.

COLUNA 5 - 3.

COLUNA 6 - 0.

COLUNA 7 - 6.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

30 apostas ganhadoras, R$ 1.119,06

4 acertos

426 apostas ganhadoras, R$ 78,80

3 acertos

4.529 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Como jogar

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​





Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.