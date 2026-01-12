As dezenas do concurso 2911 da Dupla Sena são sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (12), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O 1º prêmio é avaliado em R$ 7.281.661,45 e o 2º sorteio é avaliado em R$ 160.233,51. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 8.000.000,00 para o próximo sorteio.
O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas:
1º sorteio: 01 - 20 - 23 - 22 - 19 - 25.
2º sorteio: 06 - 21 - 45 - 07 - 37 - 44.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
19 apostas ganhadoras R$ 7.666,68
4 acertos
1.309 apostas ganhadoras R$ 127,17
3 acertos
24.782 apostas ganhadoras R$ 3,35
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
36 apostas ganhadoras R$ 3.641,67
4 acertos
1.393 apostas ganhadoras R$ 119,50
3 acertos
26.091 apostas ganhadoras R$ 3,19
Quina
O concurso 6925 da Quina sorteou o prêmio estimado em R$ 5.676.373,19. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 7.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
46 - 44 - 09 - 62 - 25.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
44 apostas ganhadoras, R$ 10.062,78
3 acertos
4.064 apostas ganhadoras, R$ 103,75
2 acertos
99.035 apostas ganhadoras, R$ 4,25
Lotofácil
O concurso 3585 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Três apostas dividiram o maior prêmio do sorteio. Veja os números:
21 - 25 - 04 - 02 - 19 - 20 - 23 - 13 - 22 - 10 - 09 - 17 - 16 - 01 - 08.
Premiação
15 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 629.984,95
14 acertos
255 apostas ganhadoras, R$ 2.220,06
13 acertos
9961 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
127444 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
630293 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
FORTALEZA/CE
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
ALTAMIRA/PA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Lotomania
O concurso 2874 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 1.295.013,97. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 2.100.000,00 para o próximo sorteio.
Veja os números:
86 - 81 - 11 - 15 - 18 - 66 - 45 - 32 - 50 - 78 - 04 - 36 - 76 - 01 - 43 - 48 - 46 - 44 - 80 - 37.
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 54.481,29
18 acertos
48 apostas ganhadoras, R$ 2.837,57
17 acertos
546 apostas ganhadoras, R$ 249,45
16 acertos
3005 apostas ganhadoras, R$ 45,32
15 acertos
13756 apostas ganhadoras, R$ 9,90
0 acertos
Não houve acertador
Super Sete
O concurso 797 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 750.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 850.000,00 para o próximo sorteio.
Veja os números:
COLUNA 1 - 3.
COLUNA 2 - 1.
COLUNA 3 - 4.
COLUNA 4 - 8.
COLUNA 5 - 3.
COLUNA 6 - 0.
COLUNA 7 - 6.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
30 apostas ganhadoras, R$ 1.119,06
4 acertos
426 apostas ganhadoras, R$ 78,80
3 acertos
4.529 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Como jogar
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.
As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.