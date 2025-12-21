Caixa/Reprodução Timemania

Sete jogos das loterias da Caixa Econômica Federal estão com prêmios acumulados, depois dos últimos sorteios.

Especialmente nesta semana a Mega-Sena não será sorteada nessa semana devido ao sorteio da Mega da Virada que acontece no dia 31. O valor previsto é de R$ 1 bilhão.

Confira os que vão acontecer nesta semana, assim como os valores.

Timemania

A Timemania acumulou no último sorteio. O valor estimado que será sorteado no próximo concurso, de número 2335, será de R$ 72 milhões. O sorteio acontece nesta terça-feira (23).

Quina

A Quina também acumulou no último sorteio. O valor estimado que será sorteado no próximo concurso, de número 6908, será de R$ 7,5 milhões. O sorteio acontece nesta segunda-feira (22).

Lotomania

A Lotomania acumulou novamente na última semana e o valor estimado para o próximo sorteio chega a R$ 5,5 milhões no concurso 2865, que será sorteado nesta segunda-feira (22).

Dupla Sena

A Dupla Sena não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a segunda-feira (15) agora é estimado em R$ 3 milhões para o concurso 2899.

Dia de Sorte

A Dia de Sorte também não teve vencedores no último sorteio e conta com o valor estimado de R$ 3,7 milhões para a próxima premiação, de número 2902, que será realizada nesta terça-feira (23).

Super Sete

A Super Sete não teve vencedores no último sorteio e conta com o valor estimado de R$ 800 mil para a próxima premiação, de número 788, que será realizada nesta segunda-feira (22).

+ Milionária

A + Milionária não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a quarta-feira (24) é estimado em R$ 14 milhões para o concurso 317.





Os apostadores interessados em participar dos próximos concursos podem registrar suas apostas nas lotéricas credenciadas ou pelo aplicativo/site oficial da Caixa Econômica Federal.