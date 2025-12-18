Allwyn Casal ganha R$ 6 milhões pela segunda vez consecutiva na loteria

Fazer o bem pode até não garantir sorte, mas, para um casal do País de Gales, a generosidade parece ter sido recompensada em dobro. Richard Davies, de 49 anos, e a esposa Faye Stevenson-Davies, de 43, ganharam um prêmio de US$ 1 milhão (R$ 5.513.250) na loteria pela segunda vez em sete anos, superando chances estimadas em 24 trilhões para 1. As informações são do Ny Post.

O casal, conhecido na comunidade pelo trabalho voluntário com pessoas em situação de rua e com transtornos mentais, retirou o prêmio nesta semana. A primeira grande vitória aconteceu em 2018, segundo a BBC.

Mesmo após o primeiro prêmio milionário, os dois continuaram jogando por diversão.

“Veio para nós por meio de uma sequência de quatro sorteios consecutivos da Lotto”, explicou Davies, ex-cabeleireiro que hoje corta cabelo em um abrigo local para pessoas em situação de rua e também atua como entregador para ajudar amigos.

“Ganhamos acertando dois números e recebemos um bilhete gratuito. Isso nos colocou no sorteio seguinte, e assim por diante, até chegar ao sorteio vencedor”, contou.

Apesar de estarem financeiramente estáveis, o casal afirma que não pretende parar de trabalhar nem de ajudar outras pessoas, especialmente durante o período de festas de fim de ano. Davies disse que seguirá trabalhando sete dias por semana como entregador, em meio ao aumento da demanda por encomendas.

Já Stevenson-Davies continuará oferecendo atendimento em saúde mental aos seus clientes, inclusive no dia de Natal.





Quanto ao destino do novo prêmio, o casal ainda não tomou uma decisão. Na primeira vez em que venceu a loteria, eles doaram carros, ajudaram amigos e familiares e chegaram a doar um micro-ônibus para um time local de rúgbi.

“Foi incrível poder fazer a diferença”, relembrou Davies. “Desta vez, quem sabe? Vamos com calma e aproveitar o momento.”