As dezenas do concurso 2324 da Timemania foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quinta-feira (27), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 53.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 55.000.000,00 para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
27 - 14 - 04 - 22 - 09 - 16 - 12.
Time do coração: 48 - JUAZEIRENSE/BA.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
18 apostas ganhadoras, R$ 26.471,90
5 acertos
400 apostas ganhadoras, R$ 1.701,76
4 acertos
7.603 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
73.336 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
JUAZEIRENSE /BA
16.835 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Mega Sena
O concurso 2944 da Mega Sena sorteou o prêmio estimado de R$ 3.102.801,12. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 27.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
15 - 39 - 40 - 59 - 23 - 08.
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
13 apostas ganhadoras, R$ 77.570,03
4 acertos
1.536 apostas ganhadoras, R$ 1.082,17
Quina
O concurso 6888 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 9.003.552,75. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:
52 - 69 - 05 - 29 - 37.
Premiação
5 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 9.003.552,75
4 acertos
58 apostas ganhadoras, R$ 8.569,35
3 acertos
4.225 apostas ganhadoras, R$ 112,03
2 acertos
103.172 apostas ganhadoras, R$ 4,58
Detalhamento
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos
Lotofácil
O concurso 3548 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 5.000.000,00. Duas apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:
09 - 11 - 13 - 08 - 04 - 15 - 10 - 16 - 23 - 21 - 12 - 19 - 17 - 25 - 24.
Premiação
15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 2.228.769,55
14 acertos
361 apostas ganhadoras, R$ 2.319,94
13 acertos
12991 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
157900 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
870669 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
PORTO ALEGRE/RS
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- LEIA TAMBÉM: +Milionária acumula e prêmio fica em R$ 10 milhões
Dia de Sorte
O concurso 1145 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 380.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 600.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
27 - 14 - 04 - 22 - 09 - 16 - 12.
Mês da Sorte: 09 - SETEMBRO.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
36 apostas ganhadoras, R$ 2.201,54
5 acertos
1.449 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
16.974 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte - Setembro
50.877 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Como jogar
A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.
Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.
Bolão
Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.
O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.
As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.