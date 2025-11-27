Caixa/Reprodução Timemania

As dezenas do concurso 2324 da Timemania foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quinta-feira (27), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 53.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 55.000.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

27 - 14 - 04 - 22 - 09 - 16 - 12.

Time do coração: 48 - JUAZEIRENSE/BA.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

18 apostas ganhadoras, R$ 26.471,90

5 acertos

400 apostas ganhadoras, R$ 1.701,76

4 acertos

7.603 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

73.336 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

JUAZEIRENSE /BA

16.835 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Mega Sena

O concurso 2944 da Mega Sena sorteou o prêmio estimado de R$ 3.102.801,12. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 27.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

15 - 39 - 40 - 59 - 23 - 08.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

13 apostas ganhadoras, R$ 77.570,03

4 acertos

1.536 apostas ganhadoras, R$ 1.082,17

Quina

O concurso 6888 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 9.003.552,75. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:

52 - 69 - 05 - 29 - 37.

Premiação

5 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 9.003.552,75

4 acertos

58 apostas ganhadoras, R$ 8.569,35

3 acertos

4.225 apostas ganhadoras, R$ 112,03

2 acertos

103.172 apostas ganhadoras, R$ 4,58

Detalhamento

SAO GONCALO DO RIO ABAIXO/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Lotofácil

O concurso 3548 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 5.000.000,00. Duas apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:

09 - 11 - 13 - 08 - 04 - 15 - 10 - 16 - 23 - 21 - 12 - 19 - 17 - 25 - 24.

Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 2.228.769,55

14 acertos

361 apostas ganhadoras, R$ 2.319,94

13 acertos

12991 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

157900 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

870669 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

PORTO ALEGRE/RS

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Dia de Sorte









O concurso 1145 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 380.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 600.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

27 - 14 - 04 - 22 - 09 - 16 - 12.

Mês da Sorte: 09 - SETEMBRO.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

36 apostas ganhadoras, R$ 2.201,54

5 acertos

1.449 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

16.974 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Setembro

50.877 apostas ganhadoras, R$ 2,50





Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.