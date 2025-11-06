Caixa/Reprodução Mega-Sena

As dezenas do concurso 2937 da Mega Sena foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quinta-feira (06), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 47.065.056,14. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 55.000.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

12 - 52 - 26 - 34 - 44 - 17.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

68 apostas ganhadoras, R$ 32.512,40

4 acertos

4.467 apostas ganhadoras, R$ 815,81

Quina

O concurso 6872 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 3.057.734,26. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 4.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

26 - 03 - 44 - 06 - 37.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

54 apostas ganhadoras, R$ 6.969,02

3 acertos

4.406 apostas ganhadoras, R$ 81,34

2 acertos

95.625 apostas ganhadoras, R$ 3,74

Lotofácil

O concurso 3532 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Quatro apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:

10 - 25 - 03 - 07 - 14 - 04 - 12 - 17 - 11 - 23 - 08 - 05 - 02 - 15 - 06.

Premiação

15 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 398.110,55

14 acertos

196 apostas ganhadoras, R$ 1.703,57

13 acertos

7782 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

116828 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

545310 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

SANTA RITA/PB

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

NOSSA SENHORA DAS DORES/SE

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SANTOS/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

LEIA TAMBÉM: Cinco apostas dividem prêmio de R$ 10 milhões da Lotofácil

Dia de Sorte

O concurso 1138 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 1.500.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 2.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

31 - 27 - 16 - 26 - 10 - 21 - 09.

Mês da Sorte: 03 - MARÇO.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

63 apostas ganhadoras, R$ 2.531,86

5 acertos

1.837 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

25.132 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Março

84.966 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Timemania

O concurso 2317 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 44.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 45.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

04 - 66 - 68 - 41 - 51 - 38 - 06.

Time do Coração: 19 - BRASILIENSE/DF.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 123.372,59

5 acertos

262 apostas ganhadoras, R$ 2.018,09

4 acertos

5.467 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

56.082 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

BRASILIENSE /DF

14.978 apostas ganhadoras, R$ 8,50





Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.