As dezenas do concurso 2937 da Mega Sena foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quinta-feira (06), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 47.065.056,14. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 55.000.000,00 para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
12 - 52 - 26 - 34 - 44 - 17.
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
68 apostas ganhadoras, R$ 32.512,40
4 acertos
4.467 apostas ganhadoras, R$ 815,81
Quina
O concurso 6872 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 3.057.734,26. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 4.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
26 - 03 - 44 - 06 - 37.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
54 apostas ganhadoras, R$ 6.969,02
3 acertos
4.406 apostas ganhadoras, R$ 81,34
2 acertos
95.625 apostas ganhadoras, R$ 3,74
Lotofácil
O concurso 3532 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Quatro apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:
10 - 25 - 03 - 07 - 14 - 04 - 12 - 17 - 11 - 23 - 08 - 05 - 02 - 15 - 06.
Premiação
15 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 398.110,55
14 acertos
196 apostas ganhadoras, R$ 1.703,57
13 acertos
7782 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
116828 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
545310 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
SANTA RITA/PB
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
SANTOS/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Dia de Sorte
O concurso 1138 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 1.500.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 2.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
31 - 27 - 16 - 26 - 10 - 21 - 09.
Mês da Sorte: 03 - MARÇO.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
63 apostas ganhadoras, R$ 2.531,86
5 acertos
1.837 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
25.132 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte - Março
84.966 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Timemania
O concurso 2317 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 44.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 45.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
04 - 66 - 68 - 41 - 51 - 38 - 06.
Time do Coração: 19 - BRASILIENSE/DF.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 123.372,59
5 acertos
262 apostas ganhadoras, R$ 2.018,09
4 acertos
5.467 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
56.082 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
BRASILIENSE /DF
14.978 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Como jogar
A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.
Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.
Bolão
Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.
O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.
As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.