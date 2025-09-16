Agência Brasil Mega-Sena sorteia prêmio hoje

As dezenas do concurso 2915 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (16), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 26.567.098,64. Sem ganhadores, o valor acumulou para R$ 33.000.000,00.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

10 - 52 - 11 - 38 - 15 - 60.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

33 apostas ganhadoras, R$ 50.164,01

4 acertos

2.648 apostas ganhadoras, R$ 1.030,47





Quina

O concurso 6828 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 11.715.102,56. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:

54 - 62 - 77 - 53 - 66.

Premiação

5 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 11.715.102,56

4 acertos

44 apostas ganhadoras, R$ 12.447,61

3 acertos

3.725 apostas ganhadoras, R$ 140,03

2 acertos

99.560 apostas ganhadoras, R$ 5,23

Detalhamento

UNAI - MG

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Dia de Sorte

O concurso 1116 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 400.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

22 - 01 - 21 - 04 - 11 - 19 - 25.

Mês da Sorte: 10 - Outubro.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

47 apostas ganhadoras, R$ 1.885,85

5 acertos

1.244 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

14.703 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Outubro

60.027 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Timemania

O concurso 2295 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 25.000.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

20 - 74 - 47 - 01 - 27 - 32 - 77.

Time do Coração: 69 - São Bernardo/SP.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

6 apostas ganhadoras, R$ 42.080,07

5 acertos

210 apostas ganhadoras, R$ 1.717,55

4 acertos

3.968 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

39.535 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

SAO BERNARDO /SP

9.263 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Lotofácil

O concurso 3488 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Duas apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:

06 - 11 - 17 - 13 - 12 - 09 - 05 - 25 - 15 - 04 - 03 - 22 - 01 - 14 - 08.

Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 663.523,03

14 acertos

234 apostas ganhadoras, R$ 1.698,72

13 acertos

8176 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

113213 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

539721 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

CANAL ELETRONICO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

MATAO - SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.