As dezenas do concurso 2915 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (16), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 26.567.098,64. Sem ganhadores, o valor acumulou para R$ 33.000.000,00.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
10 - 52 - 11 - 38 - 15 - 60.
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
33 apostas ganhadoras, R$ 50.164,01
4 acertos
2.648 apostas ganhadoras, R$ 1.030,47
Quina
O concurso 6828 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 11.715.102,56. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:
54 - 62 - 77 - 53 - 66.
Premiação
5 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 11.715.102,56
4 acertos
44 apostas ganhadoras, R$ 12.447,61
3 acertos
3.725 apostas ganhadoras, R$ 140,03
2 acertos
99.560 apostas ganhadoras, R$ 5,23
Detalhamento
UNAI - MG
1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos
Dia de Sorte
O concurso 1116 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 400.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
22 - 01 - 21 - 04 - 11 - 19 - 25.
Mês da Sorte: 10 - Outubro.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
47 apostas ganhadoras, R$ 1.885,85
5 acertos
1.244 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
14.703 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte - Outubro
60.027 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Timemania
O concurso 2295 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 25.000.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
20 - 74 - 47 - 01 - 27 - 32 - 77.
Time do Coração: 69 - São Bernardo/SP.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
6 apostas ganhadoras, R$ 42.080,07
5 acertos
210 apostas ganhadoras, R$ 1.717,55
4 acertos
3.968 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
39.535 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
SAO BERNARDO /SP
9.263 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Lotofácil
O concurso 3488 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Duas apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:
06 - 11 - 17 - 13 - 12 - 09 - 05 - 25 - 15 - 04 - 03 - 22 - 01 - 14 - 08.
Premiação
15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 663.523,03
14 acertos
234 apostas ganhadoras, R$ 1.698,72
13 acertos
8176 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
113213 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
539721 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
CANAL ELETRONICO
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
MATAO - SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Como jogar
A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.
Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.
Bolão
Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.
O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.
As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.