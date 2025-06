Reprodução Lotomania









A Caixa Econômica Federal sorteou nesta sexta-feira (27) o concurso 2789 da Lotomania. O prêmio, que estava estimado é R$ 1,6 milhão, acumulou em R$ 2,3 milhões.

O sorteio, transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, foi realizado às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista , nº 750, em São Paulo.

Confira as dezenas sorteadas:

05-20-22-25-31-35-39-50-51-55-57-65-66-68-71-72-75-82-91-98

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 64.273,07

18 acertos

65 apostas ganhadoras, R$ 1.854,03

17 acertos

561 apostas ganhadoras, R$ 214,81

16 acertos

3228 apostas ganhadoras, R$ 37,33

15 acertos

13154 apostas ganhadoras, R$ 9,16

0 acertos

Não houve acertador

Como jogar na Lotomania

Para jogar na Lotomania, basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Além da opção de marcar no volante, o apostador ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa R$ 3.





Confira os demais sorteios desta sexta (27)





Super Sete – concurso 712

Prêmio de R$ 2,1 milhões

As dezenas sorteadas foram:

Coluna 1 – 08

Coluna 2 – 02

Coluna 3 – 02

Coluna 4 – 05

Coluna 5 – 06

Coluna 6 – 05

Coluna 7 – 09

PRÊMIO ACUMULOU EM R$ 2,3 MILHÕES

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

39 apostas ganhadoras, R$ 1.092,95

4 acertos

712 apostas ganhadoras, R$ 59,86

3 acertos

7.216 apostas ganhadoras, R$ 5,00





Dupla Sena – concurso 2826

Prêmio de R$ 150 mil

As dezenas sorteadas foram:

1o sorteio

02-04-20-24-27-28

2o sorteio

08-17-35-40-41-48

PRÊMIO ACUMULOU EM R$ 400 MIL

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

9 apostas ganhadoras R$ 3.950,53

4 acertos

425 apostas ganhadoras R$ 95,60

3 acertos

8.243 apostas ganhadoras R$ 2,46

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

3 apostas ganhadoras R$ 10.666,44

4 acertos

375 apostas ganhadoras R$ 108,35

3 acertos

6.705 apostas ganhadoras R$ 3,03





Lotofácil – concurso 3428

Prêmio de R$ 1,8 milhão

As dezenas sorteadas foram:

0 3-05-07-11-12-13-14-15-16-19-20-22-23-24-25

2 GANHADORES

Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 670.924,21

14 acertos

154 apostas ganhadoras, R$ 1.826,98

13 acertos

6881 apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 acertos

109884 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 acertos

575859 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Detalhamento

ANDRADAS - MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SAO PAULO - SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos