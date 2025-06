FreePik Horóscopo faz mulher ganhar R$ 274 mil





Uma mulher de Maryland usou números do seu horóscopo para ganhar um prêmio de US$ 50 mil ( R$ 274.000) na loteria. As informações são da United Press International .

A moradora de Laurel contou aos funcionários da Loteria de Maryland que seu horóscopo indicou os números da sorte 25569, que ela decidiu usar no jogo Pick 5.

“Eu tive um pressentimento e segui”, disse a apostadora.

O bilhete comprado no posto Sandy Spring Exxon, na Sandy Spring Road, em Laurel, acabou rendendo o prêmio de US$ 50 mil (R$ 274.000).





A mulher afirmou que já tem planos para o dinheiro e não pretende parar de jogar.

“Vou pagar minhas contas e guardar. Quero ser responsável com isso”, disse a ganhadora. “Estou manifestando US$ 1 milhão (R$ 6.000.000). E pode apostar que voltarei para buscar um prêmio maior!”