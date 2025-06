Reprodução Super Sete





As dezenas do concurso 710 da Super Sete foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (23), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 1.900.000,00. O concurso não teve ganhadores e o valor acumulou.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

COLUNA 1 - 2;

COLUNA 2 - 0;

COLUNA 3 - 5;

COLUNA 4 - 0;

COLUNA 5 - 0;

COLUNA 6 - 6;

COLUNA 7 - 5.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 11.540,60

5 acertos

63 apostas ganhadoras, R$ 785,07

4 acertos

789 apostas ganhadoras, R$ 62,68

3 acertos

7.546 apostas ganhadoras, R$ 5,00













O sorteio da Quina não aconteceu devido ao sorteio especial da Quina de São João, que acontecerá neste sábado (28) com o valor de R$ 230 milhões e sem a possibilidade de acumular.

Lotomania

O concurso 2787 da Lotomania sorteou o prêmio estimado de R$ 463.906,62. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

55 - 71 - 35 - 08 - 20 - 06 - 32 - 34 - 90 - 01 - 96 - 58 - 56 - 24 - 16 - 30 - 28 - 11 - 36 - 03.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 32.988,92

18 acertos

55 apostas ganhadoras, R$ 1.874,37

17 acertos

462 apostas ganhadoras, R$ 223,13

16 acertos

2621 apostas ganhadoras, R$ 39,33

15 acertos

10564 apostas ganhadoras, R$ 9,75

0 acertos

Não houve acertador

Dupla Sena

O concurso 2824 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 733.169,08 e o 2º sorteio avaliado em R$ 51.229,14. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

1º sorteio: 15 - 37 - 48 - 21 - 10 - 36.

2º sorteio: 36 - 46 - 38 - 24 - 41 - 20.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

5 apostas ganhadoras R$ 9.314,39

4 acertos

514 apostas ganhadoras R$ 103,55

3 acertos

9.165 apostas ganhadoras R$ 2,90

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

1 aposta ganhadora R$ 41.914,75

4 acertos

414 apostas ganhadoras R$ 128,56

3 acertos

7.769 apostas ganhadoras R$ 3,42

Lotofácil

O concurso 3424 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Três apostas dividiram o prêmio máximo do concurso. Veja os números:

13 - 18 - 21 - 11 - 16 - 20 - 23 - 06 - 17 - 19 - 08 - 25 - 03 - 24 - 22.

Premiação

15 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 575.865,81

14 acertos

316 apostas ganhadoras, R$ 1.637,60

13 acertos

7878 apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 acertos

99415 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 acertos

532125 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Detalhamento

CANAL ELETRONICO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

RIO PARANAIBA - MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

VOLTA REDONDA - RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Como jogar

Para jogar no Super Sete, o apostador deve escolher um número em cada uma das sete colunas do volante, que vão de 0 a 9.

É possível fazer apostas simples ou múltiplas, marcando até 21 números no total, desde que respeitado o limite de números por coluna.

A modalidade permite também as opções “Surpresinha”, em que o sistema escolhe os números aleatoriamente, e “Teimosinha”, que repete a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre a partir das 20h.

Bolão

Quem prefere apostar em grupo pode participar do Bolão CAIXA do Super Sete. Para isso, basta preencher o campo específico no volante ou solicitar a participação diretamente na lotérica.

O valor mínimo do bolão é de R$ 10,00, e cada cota deve custar pelo menos R$ 5,00. A quantidade de cotas varia conforme o número de dezenas apostadas, podendo chegar a até 100 cotas em apostas compostas por 12 a 21 números.

Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas, com eventual cobrança de uma tarifa de serviço de até 35% sobre o valor da cota.