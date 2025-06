Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Mega-Sena acumulada sorteia hoje













Neste sábado (14/6), a Caixa Econômica Federal realiza hoje o sorteio do concurso 2876 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 100 milhões. A extração ocorre às 20h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e Facebook.

O valor milionário é resultado de mais um acúmulo: no concurso anterior, realizado na última quinta-feira (12), ninguém acertou as seis dezenas sorteadas — 06, 15, 31, 38, 40 e 49 — fazendo com que o montante anterior, de R$ 90 milhões, subisse para a casa dos R$ 100 milhões. Apesar disso, 61 apostas levaram a quina, com prêmios de R$ 77.957,21 cada, e outras 4.656 acertaram a quadra, recebendo R$ 1.459,06.

As apostas podem ser feitas até as 19h, tanto em casas lotéricas quanto no site e aplicativo das Loterias Caixa. O valor mínimo para jogar, com seis números, é de R$ 5. Também é possível escolher até 20 dezenas, o que aumenta as chances, mas encarece proporcionalmente o valor da aposta.

+Milionária promete prêmio de R$ 112 milhões no mesmo dia

Além da Mega-Sena, outro sorteio promete movimentar a noite: o concurso 259 da +Milionária. Com prêmio acumulado de R$ 112 milhões, esta é uma das maiores cifras já oferecidas pela modalidade. Os apostadores têm até as 19h para registrar seus jogos.

Na +Milionária, é preciso escolher de 6 a 12 números entre os 50 disponíveis, além de selecionar de 2 a 6 “trevos da sorte” dentre os seis possíveis. O valor mínimo da aposta é de R$ 6, podendo ultrapassar os R$ 83 mil, dependendo da quantidade de dezenas e trevos selecionados. A loteria conta com 10 faixas de premiação e o maior valor é reservado para quem acerta os 6 números e os 2 trevos.