Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas Mega-Sena





Desde sua criação em 1996, a Mega-Sena tornou-se a principal loteria do Brasil, oferecendo prêmios milionários e transformando a vida de muitos apostadores.

Administrada pela Caixa Econômica Federal, essa modalidade lotérica não apenas realiza sonhos individuais, mas também contribui significativamente para o desenvolvimento social do país.

Origens da Mega-Sena

Reprodução Jornal do Commercio anunciando o prêmio do primeiro concurso da Mega-Sena

A Mega-Sena foi criada para substituir a antiga loteria chamada "Sena", que apresentava regras complexas, como a "Sena anterior" e "Sena posterior".

A simplificação das regras e a promessa de prêmios maiores foram os principais motivadores para a criação da nova loteria.

O primeiro sorteio da Mega-Sena ocorreu em 11 de março de 1996, em Brasília, com os números 04, 05, 30, 33, 41 e 52. Nenhum apostador acertou os seis números, acumulando o prêmio para o concurso seguinte, que premiou um apostador do Paraná com mais de R$ 2,3 milhões.

A Mega-Sena permite que os jogadores escolham de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante de apostas. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados, às 20h.

Os prêmios são distribuídos para quem acerta 4 (Quadra), 5 (Quina) ou 6 (Sena) números. A probabilidade de acertar os seis números com uma aposta simples de 6 dezenas é de 1 em 50.063.860. Essa baixa probabilidade contribui para a frequência de prêmios acumulados, aumentando o valor dos prêmios e a expectativa dos apostadores.

Agência Brasil Loterias Mega-sena

Desde 2008, a Mega-Sena realiza um sorteio especial no final do ano, conhecido como "Mega da Virada". Este concurso é famoso por oferecer prêmios significativamente maiores e por não acumular: se ninguém acertar os seis números, o prêmio é dividido entre os acertadores da Quina e, se necessário, da Quadra.

Em 2024, a Mega da Virada premiou oito apostas, cada uma levando para casa mais de R$ 79 milhões, totalizando o maior prêmio da história das Loterias CAIXA: R$ 635.486.165,38.

Maiores Prêmios da História

A Mega-Sena já distribuiu prêmios impressionantes ao longo dos anos. O maior prêmio em concursos regulares foi de R$ 317.853.788,54, dividido entre duas apostas em Caxias do Sul (RS) e Fernandópolis (SP) no concurso 2525 , realizado em 1º de outubro de 2022.

Outros prêmios notáveis incluem:

R$ 289.420.865,00 para um único apostador em 11 de maio de 2019;

para um único apostador em 11 de maio de 2019; R$ 211.652.717,74 divididos entre dois ganhadores em 27 de fevereiro de 2020;

divididos entre dois ganhadores em 27 de fevereiro de 2020; R$ 206.400.000,00 para um ganhador em Goiânia (GO) em 5 de março de 2024.

Curiosidades e Estatísticas

O número mais sorteado na história da Mega-Sena é o 10, que já apareceu 328 vezes.

Até o concurso 2811, realizado em 4 de janeiro de 2025, foram realizados 2811 sorteios, com 947 apostadores acertando os seis números. Cerca de 77,8% dos concursos acumularam, sem vencedores na faixa principal, de acordo com o site Lottoland.

O recorde de acumulações consecutivas é de 14 vezes, registrado entre março e abril de 2012.

Além de transformar a vida dos ganhadores, a Mega-Sena também desempenha um papel importante no financiamento de projetos sociais no Brasil. Parte da arrecadação das apostas é destinada a programas nas áreas de saúde, educação, segurança e cultura, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil.

A Mega-Sena tornou-se um fenômeno cultural no Brasil, presente no imaginário popular e nas conversas cotidianas. A expectativa dos sorteios, especialmente da Mega da Virada, mobiliza milhões de brasileiros em busca da realização de seus sonhos.