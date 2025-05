Reprodução +Milionária, loteria da Caixa









As dezenas do concurso 253 da +Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) deste sábado (24), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio estimado é de R$ 86 milhões.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa. Confira abaixo todos os resultados desta noite de sábado.

Confira as dezenas sorteadas da +Milionária:

08-18-36-44-46-48

Trevos: 4 e 6

Até o momento desta publicação, a Caixa ainda não havia divulgado a premiação.

A +Milionária é uma loteria diferente e que oferece ao apostador mais chances de ganhar e prêmio mínimo de R$ 10 milhões.

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

Para registrar uma aposta simples, você escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Se quiser contar com a sorte, pode deixar que o sistema escolha os números para você, com a aposta Surpresinha. Outra opção é repetir seu jogo da sorte por até 5 concursos consecutivos, com a Teimosinha.

A aposta mínima custa R$ 6,00 e nela o apostador pode escolher 6 números de 50 disponíveis e mais 2 trevos, dentre os seis disponíveis.

Bolão



O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas, de acordo com a indicação da tabela a seguir. O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Dia da Sorte

Concurso 1068 - prêmio estimado em R$ 350 mil

Os números sorteados foram:

07-10-11-17-20-24-28

Mês da sorte: 09 - Setembro

Prêmio acumulado - R$ 550 mil

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

62 apostas ganhadoras, R$ 1.888,98

5 acertos

2.072 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

18.628 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Mega-sena

Concurso 2867 - prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Os números sorteados foram:

05-09-15-24-25-60

Prêmio acumulado - R$ 7.5 milhões

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

82 apostas ganhadoras, R$ 22.898,73

4 acertos

Quina

Concurso 6738 - prêmio estimado em R$ 2,1 milhões

Os números sorteados foram:

02-47-60-61-62

Prêmio acumulado - R$ 3 milhões

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

33 apostas ganhadoras, R$ 10.731,95

3 acertos

2.838 apostas ganhadoras, R$ 118,84

2 acertos

66.147 apostas ganhadoras, R$ 5,09

Arrecadação total

Timemania

Concurso 2247 - prêmio estimado em R$ 2,1 milhões

Os números sorteados foram:

03-06-19-45-55-72-80

Time do coração: 65 - Retro (PE)

Prêmio acumulado - R$ 2,3 milhões

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 25.962,71

5 acertos

86 apostas ganhadoras, R$ 1.293,82

4 acertos

1.694 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

15.250 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

RETRO BRASIL /PE

Lotofácil

Concurso 3400 - prêmio estimado em R$ 7 milhões

Os números sorteados foram:

01-03-04-05-07-08-09-11-13-14-16-19-22-23-24

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SAO PAULO - SP



Premiação

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 1.348.759,75

14 acertos

359 apostas ganhadoras, R$ 1.125,36

13 acertos

13483 apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 acertos

143767 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 acertos

622437 apostas ganhadoras, R$ 6,00