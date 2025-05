Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/06/2023 Cartelas da Mega-Sena





As dezenas do concurso 2866 da Mega-sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (22), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 2.784.095,20. Uma aposta ganhadora faturou o valor.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

60 - 12 - 19 - 01 - 36 - 17.

Premiação

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 2.784.095,20

5 acertos

55 apostas ganhadoras, R$ 27.479,38

4 acertos

3.882 apostas ganhadoras, R$ 556,18

Detalhamento

SAO PAULO - SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos





Quina

O concurso 6736 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 575.829,44. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou. Vejas os números:

75 - 60 - 80 - 17 - 29.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

18 apostas ganhadoras, R$ 13.710,23

3 acertos

1.833 apostas ganhadoras, R$ 128,22

2 acertos

54.706 apostas ganhadoras, R$ 4,29

Dia de Sorte

O concurso 1067 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado em R$ 150.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou. Vejas os números:

18 - 16 - 01 - 11 - 27 - 02 - 19.

Mês da sorte: 05 - Maio.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

14 apostas ganhadoras, R$ 5.001,78

5 acertos

768 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

11.088 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Maio

50.902 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Timemania

O concurso 2246 da Timemania sorteou o prêmio estimado em R$ 1.900.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou. Vejas os números:

57 - 37 - 22 - 63 - 51 - 40 - 14.

Time do coração: 13 - Bahia de Feira/BA.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 74.586,54

5 acertos

75 apostas ganhadoras, R$ 1.420,69

4 acertos

1.114 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

11.262 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

BAHIA DE FEIRA /BA

2.813 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Lotofácil



O concurso 3398 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Uma aposta ganhadora faturou o valor máximo. Vejas os números:

12 - 24 - 04 - 10 - 09 - 19 - 18 - 03 - 07 - 02 - 17 - 16 - 01 - 14 - 05.

Premiação

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 1.481.989,42

14 acertos

251 apostas ganhadoras, R$ 1.768,58

13 acertos

8423 apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 acertos

105709 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 acertos

566603 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Detalhamento

SAO PAULO - SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados a partir das 20h.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.