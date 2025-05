Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Mega-Sena sorteia hoje concurso 2.796





A Mega-Sena realiza o sorteio do concurso 2.865, com um prêmio estimado em R$ 100 milhões nesta terça-feira (20). As apostas podem ser feitas até as 19h, em casas lotéricas credenciadas, pelo site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial.

Para participar, o apostador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta mínima, com seis números, custa R$ 5,00. Quanto mais dezenas forem marcadas, maior o valor da aposta e também as chances de ganhar.

O sorteio acontece às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.

Não é a primeira vez desse valor em prêmio

Este prêmio de R$ 100 milhões não é inédito na história da Mega-Sena. Em 25 de fevereiro de 2025, uma aposta do Rio de Janeiro faturou sozinha R$ 131,3 milhões. Em 20 de maio de 2024, uma aposta única levou R$ 102.128.925,42, também no Rio de Janeiro.

Além dos ganhadores únicos, os bolões também têm destaque. Em 2019, um bolão de 49 cotas em Brasília dividiu um prêmio de R$ 120 milhões, com cada participante recebendo cerca de R$ 2,4 milhões.

Para quem deseja tentar a sorte, apostadores podem escolher seus números manualmente, optar pela Surpresinha(números escolhidos aleatoriamente pelo sistema) ou ainda participar da Teimosinha, concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos.

Como apostar online?

Atualmente, apostar na Mega-Sena de forma on-line é um processo simples e acessível. O apostador pode fazer seu jogo pelo site oficial da Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial, disponível para Android e iOS.

É necessário ter mais de 18 anos e fazer um cadastro com CPF e dados bancários.

A aposta mínima, de seis números, custa o mesmo valor que nas casas lotéricas físicas, e o pagamento é feito via cartão de crédito ou por débito em conta da Caixa.

Além da comodidade, a plataforma digital oferece o comprovante eletrônico, que garante a segurança da aposta registrada.





Com um prêmio de R$ 100 milhões em jogo, a expectativa é grande. Seja por meio de uma aposta individual ou de um bolão, muitos brasileiros sonham em se tornar milionários da noite para o dia.

A Mega-Sena continua sendo uma das loterias mais populares do país, oferecendo a chance de mudar de vida com apenas uma aposta.