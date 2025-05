Reprodução Quina





Cinco jogos das loterias da Caixa Econômica Federal estão com prêmios acumulados, depois dos últimos sorteios.

Confira os que vão acontecer nesta segunda-feira (12), e os valores.

Lotofácil

A Lotofácil não teve ganhadores no prêmio máximo no último sorteio. O valor sorteado no concurso 3389 será de R$ 5 milhões.

Quina

A Quina também acumulou. O prêmio principal está agora em R$ 14 milhões para o concurso 6727.

Lotomania

A Lotomania não teve ganhadores no prêmio máximo no último sorteio. O valor sorteado no concurso 2769 será de R$ 7,5 milhões.





Dupla Sena

A Dupla Sena também acumulou. O prêmio principal está agora em R$ 1,8 milhão para o concurso 2806.

Super Sete

A Super Sete não teve ganhadores no prêmio máximo no último sorteio. O valor sorteado no concurso 692 será de R$ 450 mil.

Os apostadores interessados em participar dos próximos concursos podem registrar suas apostas nas lotéricas credenciadas ou pelo aplicativo/site oficial da Caixa Econômica Federal.