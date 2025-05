Agência Brasil Mega-Sena sorteia prêmio hoje

A Mega-Sena realiza neste sábado (3) o sorteio do concurso 2858, com prêmio estimado em R$ 11 milhões para quem acertar as seis dezenas. As apostas podem ser feitas até 19h(horário de Brasília) nas casas lotéricas, no site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial.

O último sorteio, realizado na terça-feira (29), terminou sem vencedores e acumulou. Os números sorteados foram: 21 - 28 - 38 - 41 - 50.

Para apostar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante da Mega-Sena. O valor mínimo da aposta simples (6 números) é de R$ 5, e as chances de ganhar aumentam conforme o número de dezenas escolhidas, mas o preço também sobe. Outra opção popular é participar de bolões oficiais, que podem ser feitos nas lotéricas a partir de R$ 15.

Além da Mega-Sena, outros sorteios movimentam o sábado:

Lotofácil (concurso 3382): prêmio estimado em R$ 1,8 milhão; o último sorteio teve um ganhador, com os números 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 25.

Quina (concurso 6720): prêmio de R$ 1,5 milhão acumulado; os últimos números foram 07 - 09 - 15 - 37 - 44.

Timemania (concurso 2238): prêmio acumulado em R$ 14,5 milhões; no último concurso, os números foram 12 - 28 - 47 - 55 - 60 - 77 - 79, com o time do coração Avaí (SC).

Os resultados dos sorteios podem ser acompanhados ao vivo pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube, ou conferidos posteriormente no site loterias.caixa.gov.br.