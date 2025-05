Agência Brasil/ Reprodução + milionária é sorteada no Espaço da Sorte em SP





As dezenas do concurso 246 da + Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (30), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 74.000.000,00. O sorteio não teve ganhadores e o valor acumulou.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

50 - 06 - 17 - 48 - 40 - 29.

Trevos: 3 - 2

Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

1 aposta ganhadora, R$ 428.030,15

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

28 apostas ganhadoras, R$ 6.794,13

4 acertos + 2 trevos

136 apostas ganhadoras, R$ 1.498,70

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

1550 apostas ganhadoras, R$ 131,49

3 acertos + 2 trevos

2307 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

18568 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

18229 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

143302 apostas ganhadoras, R$ 6,00









Dupla Sena

O concurso 2801 da Dupla Sena foi sorteado hoje. O primeiro sorteio tem valor de R$ 628.875,40. O segundo sorteio tem valor de R$ 46.480,76. A premiação também não teve apostas ganhadoras e acumulou. Vejas os números:

1º sorteio: 50 - 08 - 04 - 31 - 09 - 47.

2º sorteio: 03 - 44 - 45 - 50 - 22 - 14.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

8 apostas ganhadoras R$ 5.281,90

4 acertos

463 apostas ganhadoras R$ 104,30

3 acertos

9.100 apostas ganhadoras R$ 2,65

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

10 apostas ganhadoras R$ 3.802,97

4 acertos

519 apostas ganhadoras R$ 93,04

3 acertos

9.986 apostas ganhadoras R$ 2,41

Quina

O concurso 6718 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 8.251.633,17. Uma aposta ganhou o prêmio máximo. Vejas as dezenas:

19 - 53 - 65 - 66 - 36.

Premiação

5 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 8.251.633,17

4 acertos

54 apostas ganhadoras, R$ 9.659,99

3 acertos

5.108 apostas ganhadoras, R$ 97,25

2 acertos

129.307 apostas ganhadoras, R$ 3,84

Detalhamento

SANTOS - SP

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Lotomania



O concurso 2764 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 2.694.478,08. A premiação não teve vencedores e acumulou. Vejas as dezenas:

09 - 96 - 13 - 15 - 83 - 04 - 72 - 67 - 61 - 66 - 02 - 10 - 30 - 36 - 28 - 23 - 64 - 80 - 46 - 05.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 69.055,82

18 acertos

50 apostas ganhadoras, R$ 2.589,59

17 acertos

476 apostas ganhadoras, R$ 272,01

16 acertos

2711 apostas ganhadoras, R$ 47,76

15 acertos

12169 apostas ganhadoras, R$ 10,64

0 acertos

Não houve acertador

Super Sete



O concurso 687 da Super Sete sorteou o prêmio estimado de R$ 200.000,00. O valor acumulou, sem apostas vencedoras ao maior prêmio. Vejas as dezenas:

COLUNA 1 - 8



COLUNA 2 - 3

COLUNA 3 - 5

COLUNA 4 - 9

COLUNA 5 - 0

COLUNA 6 - 0

COLUNA 7 - 0

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 14.036,27

5 acertos

32 apostas ganhadoras, R$ 626,61

4 acertos

354 apostas ganhadoras, R$ 56,64

3 acertos

2.967 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Lotofácil

O concurso 3380 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 7.000.000,00. Três apostas ganharam a premiação máxima. Vejas as dezenas:

17 - 21 - 24 - 25 - 15 - 12 - 05 - 07 - 20 - 11 - 23 - 14 - 06 - 02 - 16.

Premiação

15 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 2.837.584,67

14 acertos

567 apostas ganhadoras, R$ 2.060,85

13 acertos

19593 apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 acertos

236007 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 acertos

1290160 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Detalhamento

CANAL ELETRONICO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SALVADOR - BA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

BRASILIA - DF

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Como jogar na +Milionária



A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

Para registrar uma aposta simples, você escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas, de acordo com a indicação da tabela a seguir. O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.