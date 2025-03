Agência Brasil/ Reprodução + milionária é sorteada no Espaço da Sorte em SP

A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quarta-feira (05) a + milionária. O sorteio aconteceu às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Ningúém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou em R$ 55.000.000,00



O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira o resultado:

As dezenas sorteadas do concurso 230 foram: 24 - 35 - 13 - 34 - 39 - 14

Trevos: 1 - 6

Confira o rateio

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

16 apostas ganhadoras, R$ 20.623,22

4 acertos + 2 trevos

61 apostas ganhadoras, R$ 1.783,30

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

1004 apostas ganhadoras, R$ 108,34

3 acertos + 2 trevos

1142 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

9118 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

8662 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

67710 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Quina

A Caixa também sorteou a Quina, concurso de número 6672. O prêmio acumulou em R$ 21.000.000,00

Confira as dezenas sorteadas: 73 - 66 - 27 - 30 - 48



Confira o Rateio

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

70 apostas ganhadoras, R$ 11.728,85



3 acertos

6.376 apostas ganhadoras, R$ 122,63



2 acertos

176.715 apostas ganhadoras, R$ 4,42

Lotofácil

Também teve o sorteio da Lotofácil. Um único ganhador levou para casa o prêmio de R$ 4.477.113,18

Confira o resultado:

As dezenas sorteadas do concurso 3334 foram: 11 - 02 - 15 - 20 - 06 - 23 - 04 - 19 - 16 - 25 - 14 - 22 - 03 - 17 - 08

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 4.477.113,18

14 acertos548 apostas ganhadoras, R$ 1.838,06

13 acertos17246 apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 acertos188308 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 acertos1013847 apostas ganhadoras, R$ 6,00





Como jogar​​

Veja no vídeo como é fácil apostar na #MaisMilionária, a nova loteria da CAIXA. Vejas as dicas e aposte! São dez faixas de premiação e prêmio mínimo garantido de R$ 10 milhões a cada sorteio.

A +Milionária é uma loteria diferente e que oferece ao apostador mais chances de ganhar e prêmio mínimo de R$ 10 milhões.

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.



Para registrar uma aposta simples, você escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Se quiser contar com a sorte, pode deixar que o sistema escolha os números para você, com a aposta Surpresinha. Outra opção é repetir seu jogo da sorte por até 5 concursos consecutivos, com a Teimosinha.