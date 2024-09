Marcello Casal Jr/Agência Brasil Cartelas da Mega-Sena

Ninguém acertou, novamente, as seis dezenas sorteadas hoje no concurso 2772 da Mega-Sena. O próximo concurso será realizado na quinta-feira, e contará com prêmio estimado em R$ 50 milhões.

Confira os números:



01 - 12 - 33 - 41 - 53 - 56.

Houveram 51 apostas que acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 64.804,31.

Além disso, tiveram 4.052 jogos vencedores com quatro números - cada um deles ganhará R$ 1.165,21.

O sorteio teve transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas da Mega-Sena são feitas até as 19h, (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.





