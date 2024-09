Reprodução Prêmio da Lotofácil da Independência não acumula

A Lotofácil da Independência (concurso especial 3.190) promete um prêmio de R$ 200 milhões nesta segunda-feira (9). As apostas, com custo inicial de R$ 3, podem ser realizadas até as 18h de hoje, e o sorteio será realizado por volta das 20h, pelo horário de Brasília.

O dado de números mais sorteados é de um levantamento da Sorte Online, que aponta, em primeiro lugar, o número 3, tendo sido sorteado onze vezes. O segundo lugar ficou empatado entre os números 6 e 22, sorteados dez vezes. Por fim, o 12 completa o pódio ao ser sorteado nove vezes.



Por ser um concurso especial, o prêmio não acumulará. Caso não haja ganhadores com 15 números, o valor será dividido entre os acertadores de 14 números e assim sucessivamente.

Esta é a 13ª edição da Lotofácil da Independência. Em 2023, o maior prêmio já registrado foi de R$ 200 milhões, dividido entre 65 apostas.

Como apostar

Os jogadores têm a opção de marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante da Lotofácil. Também é possível optar pela "surpresinha", onde o sistema escolhe os números automaticamente.

Os prêmios são concedidos para apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números, sendo 15 o valor máximo.

Bolão

Se preferir apostar em grupo, você pode participar de um bolão:

Como Funciona: Escolha a opção de bolão no volante ou peça ao atendente da casa lotérica.

Preço Mínimo: R$ 12, com cada cota a partir de R$ 4.

Número de cotas:

15 números: Máximo de 7 cotas

16 números: Máximo de 25 cotas

17 números: Máximo de 30 cotas

18 números: Máximo de 35 cotas

19 números: Máximo de 70 cotas

20 números: Máximo de 100 cotas

Cada participante do bolão receberá um recibo individual, garantindo o direito ao prêmio de forma separada.

Como apostar pelo site:



Acesse o site Loterias Online.

Faça login ou cadastre-se.

Na seção Lotofácil, clique em "Aposte Agora!".

Escolha as dezenas e finalize a aposta.

Comprove suas apostas após o sorteio.

Como apostar pelo aplicativo:



Baixe o aplicativo Loterias Caixa.

Faça login ou cadastre-se.

Localize a Lotofácil e clique em "aposte".

Selecione suas dezenas e confirme a aposta.

Verifique o resultado no aplicativo.

Como apostar pelo Internet Banking:



Acesse o Internet Banking.

Clique em "loterias" e escolha a Lotofácil.

Insira suas dezenas e finalize a aposta.

Verifique suas apostas na plataforma.

