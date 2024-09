Agência Brasil Mega-Sena

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 2.771 da Mega-Sena, sorteadas nesta sexta-feira (6) em São Paulo. O prêmio para o próximo concurso, na terça-feira (10), deve ser de R$ 40 milhões.

Os números sorteados foram 07-13-14-33-38-50.

A quina teve 94 ganhadores que receberão, cada um, R$ 37.663,95. As 6.858 apostas ganhadoras da quadra terão o prêmio individual de R$ 737,49.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita nas lotéricas de todo o país ou pela internet, no site da Caixa, até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

