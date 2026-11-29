Lívia Coimbra / iG Mega-Sena sorteia prêmio hoje (29)

A Caixa Econômica Federal realizou, na manhã deste domingo (29), o sorteio do concurso 3092 da Mega-Sena, com prêmio acumulado de R$ 79.856.227,29. Também foram programados os sorteios da Lotofácil, da Quina, Lotomania, Timemania e do Dia de Sorte.

Os concursos desta manhã tiveram início às 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa.

Os números sorteados foram: 39 - 03 -30 - 44 - 29 - 51

Até a última atualização desta reportagem, ainda não havia confirmação sobre o número de apostas vencedoras na Mega-Sena.

Confira os resultados das outras loterias

Lotofácil

Prêmio: 2 milhões

Números sorteados: 12 - 10 - 17 - 14 - 23 - 03 - 08 - 25 - 05 - 13 - 16 - 22 - 18 - 21 - 04

Quina Friday

Prêmio: R$ 79.284.066,58

Números sorteados: 01 - 20 - 54 - 63 - 48

Timemania

Prêmio: 31 milhões

Números sorteados: 50 - 20 - 17 - 18 - 75 - 27 - 07

Time do Coração: Naútico do Pernambuco

Dia de Sorte

Prêmio: 500 mil

Números sorteados: 01 - 27 - 19 - 06 - 04 - 09 - 25

Os apostadores podem consultar os resultados completos, a quantidade de ganhadores e os valores pagos em cada faixa de premiação no site oficial das Loterias Caixa.

Como apostar na Mega-Sena

Para participar da Mega-Sena, o apostador precisa escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Os jogadores também podem optar por apostas com mais números, o que aumenta as chances de acertar as dezenas sorteadas, mas também eleva o preço do jogo.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa, como o portal Loterias Online.

Como funciona a premiação

A Mega-Sena premia quem acerta quatro, cinco ou seis números sorteados. As faixas de premiação são conhecidas como quadra, quina e sena.

Sena: prêmio principal para quem acerta os seis números;

Quina: premiação para quem acerta cinco dezenas;

Quadra: premiação para quem acerta quatro números.

Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio principal acumula para o próximo concurso, seguindo as regras de distribuição da modalidade.