Ricardo Stuckert/PR O presidente Lula (ao centro), a primeira-dama Janja da Silva, e o ministro da Educação, Leonardo Barchini, durante a Corrida e Caminhada do MEC 2026, em Brasília

Durante a Corrida e Caminhada do MEC 2026, realizada na manhã deste domingo (29), em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que pretende aumentar a taxa de investimento do país para mais de 20% do Produto Interno Bruto (PIB). Ele participou do ato ao lado da primeira-dama, Janja da Silva, e de integrantes da Esplanada.

Atualmente, a taxa de investimento está em 16,7%, patamar considerado baixo pelo presidente. Lula relembrou que o indicador superou a marca de 20% durante seu segundo mandato e defendeu retomar um pouco acima desse nível para que o Brasil deixe de depender apenas da exportação de commodities.

"Hoje, o Brasil tem 16,7% de investimento do PIB em desenvolvimento. É muito pouco. Já tivemos 21% do PIB em 2010. Precisamos chegar acima de 20% do PIB de investimento para que a gente tenha uma indústria digital crescente, criativa, uma economia verde. E, sobretudo, uma indústria competitiva", destacou.

"Eu quero transformar o Brasil em um país exportador de conhecimento, de inteligência, e não só de commodities. Não haverá condições de a gente virar competitivo se a gente não fizer o Brasil crescer", completou o presidente.

Corrida e Caminhada do MEC 2026

Celebrando o quase centenário do Ministério da Educação (MEC) e sua trajetória na educação pública brasileira, o evento reuniu servidores, estagiários, terceirizados e familiares. Também acompanharam a atividade os ministros Leonardo Barchini (Educação), Alexandre Padilha (Saúde), Gustavo Feliciano (Turismo) e Frederico de Siqueira Filho (Comunicações), além do presidente da Caixa, Carlos Vieira, e do deputado federal André Janones (Rede-MG).

Ampliação do Pé-de-Meia

Na mesma ocasião, Lula reafirmou o plano de ampliar o programa Pé-de-Meia para todos os estudantes do ensino médio e para universitários de instituições públicas.

Criado em 2024 para alunos do ensino médio da rede pública, o benefício funciona em duas frentes: um auxílio financeiro mensal de R$ 200, condicionado a critérios sociais, frequência mínima às aulas e participação em exames de avaliação, e uma poupança com depósitos de R$ 1 mil ao final de cada ano letivo aprovado.

O governo também estuda expandir o alcance do programa na Educação de Jovens e Adultos (EJA), elevando a idade limite para estudantes de até 29 anos. A medida foi antecipada pelo ministro Barchini neste sábado (28), durante transmissão ao vivo com o Janones e participação de Lula.

"A partir do segundo semestre do ano que vem, quem tem até 29 anos, e não só até 24 anos, e estiver cursando o ensino médio vai ser beneficiado pelo Pé-de-Meia", afirmou o ministro.