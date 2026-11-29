Reprodução/freepik Homem segura o filho recém-nascido nos braços

Os pais terão um tempo maior para ficar com os filhos nos primeiros dias após o nascimento ou no caso de adoção . A nova lei que aumenta a licença-paternidade de cinco para até 20 dias começa a valer em 1º de janeiro de 2027 e será aplicada aos poucos, com mudanças a cada ano.

Hoje em dia, os trabalhadores têm direito apenas a cinco dias de licença. Com a nova regra, o prazo será de dez dias em 2027, 15 dias em 2028 e poderá chegar a 20 dias em 2029. Para que a última etapa seja aplicada, será necessário cumprir a meta fiscal prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

A lei também cria o salário-paternidade, um benefício que garante o pagamento ao trabalhador durante o período em que estiver afastado para cuidar da criança.

Quem poderá receber o benefício?

A nova legislação amplia o número de trabalhadores que terão direito à licença e ao salário-paternidade. Além dos funcionários com carteira assinada, o benefício também será oferecido a outras categorias.

Sendo elas:

Microempreendedores individuais (MEIs);

Trabalhadores autônomos;

Empregados domésticos;

Trabalhadores avulsos;

Segurados especiais;

Desempregados que ainda tenham qualidade de segurado do INSS.

Para quem trabalha com carteira assinada, o pagamento será feito direto pela empresa, que depois poderá receber o valor de volta do INSS.

Já os trabalhadores das demais categorias contempladas receberão o benefício diretamente pela Previdência Social.

Como será feito o pagamento?

O salário-paternidade funcionará do mesmo jeito que o salário-maternidade. Durante os dias de afastamento, o pai continuará recebendo o benefício, sem precisar abrir mão da renda para acompanhar os cuidados com o filho.

Quando a licença vai aumentar?

A ampliação será feita aos poucos. Confira como ficará o período de afastamento:

2026: cinco dias de licença;

2027: dez dias;

2028: 15 dias;

2029: até 20 dias, dependendo do cumprimento da meta fiscal.

A ideia é aumentar o prazo em cinco dias a cada ano, dando tempo para que as empresas e a Previdência Social se adaptem a essas mudanças.

As empresas que fazem parte do Programa Empresa Cidadã também continuarão oferecendo mais 15 dias de afastamento. Assim, os pais poderão ficar até 25 dias em 2027, 30 dias em 2028 e 35 dias em 2029.

Pais terão proteção contra demissão

Reprodução Demissão por I.A

Outra mudança importante é a garantia de estabilidade no emprego. Com a nova lei, o trabalhador não poderá ser demitido sem justa causa durante a licença e até um mês depois do fim do afastamento.

Para ter direito ao benefício, o pai deverá avisar a empresa com pelo menos 30 dias de antecedência e participar dos cuidados do filho. Durante a licença, também não será permitido exercer outra atividade remunerada.

A lei ainda estima que o benefício poderá ser suspenso ou negado caso existam provas de violência doméstica ou familiar ou abandono material praticados pelo pai contra a criança ou adolescente.

O que acontece em casos especiais?

A legislação também projeta mudanças para situações que precisam de atenção maior.

Quando a criança ou o adolescente tiver alguma deficiência, o período da licença será aumentado em um terço. A regra vale tanto para nascimento quanto para adoção.

Se a mãe ou o beê precisar ficar internado por complicações relacionadas ao parto, o tempo de internação será acrescentado à licença. Nessa situação, a contagem do afastamento será retomada depois da alta hospitalar.

Já nos casos em que somente o pai realizar a adoção ou conseguir a guarda judicial para fins de acolhimento, o período de afastamento será igual ao da licença-maternidade. O mesmo vale quando não tiver identificação da mãe no registro civil da criança.

A lei também prevê a possibilidade de receber o salário-maternidade e o salário-paternidade ao mesmo tempo, quando os dois benefícios forem devidos pelo nascimento, adoção ou guarda da mesma criança.

Já no caso de falecimento da mãe, o pai também poderá ter direito à licença-maternidade, seguindo as condições previstas na legislação.