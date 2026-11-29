Reprodução Reboques Montross





A fabricante americana de reboques Carry-On Trailer programou o fechamento permanente de uma fábrica em Montross, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. A medida afeta cerca de 179 funcionários e tem como data prevista este domingo (29).

O encerramento foi comunicado pela empresa às autoridades estaduais em 30 de setembro. O aviso oficial informa que toda a unidade será fechada e que os cortes atingirão trabalhadores de diferentes áreas, como produção, manutenção, logística, controle de qualidade e administração.

A Carry-On Trailer é uma subsidiária da American Trailer World (ATW). No comunicado, a controladora atribuiu a decisão às condições atuais do mercado e a medidas necessárias para manter a saúde financeira do negócio no longo prazo.

A empresa afirmou que a decisão não foi tomada facilmente e que pretende apoiar os funcionários durante a transição. Entre as possibilidades mencionadas estão indenizações, transferência para outras unidades e auxílio na busca por emprego, conforme a situação de cada trabalhador.

Fechamentos também atingem Iowa e Nevada

O encerramento em Montross faz parte de um plano mais amplo da empresa. Outros avisos apresentados às autoridades indicam o fechamento de instalações em Missouri Valley, no estado de Iowa, com 79 funcionários afetados, e em Winnemucca, em Nevada, onde 85 trabalhadores podem perder o emprego.

Somados, os três avisos abrangem 343 funcionários. As datas previstas para os encerramentos também são 29 de novembro de 2026.

A empresa não confirmou quantos trabalhadores já foram desligados nem se todas as unidades encerraram as atividades na data programada.