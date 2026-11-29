Reprodução Dole Foods





A Dole Packaged Foods vai fechar duas unidades na região central da Califórnia, nos Estados Unidos, e demitir 404 funcionários. O encerramento está previsto para março de 2027 e envolve uma fábrica de processamento de frutas congeladas e um laboratório.

As instalações ficam nas cidades de Atwater e Livingston. Segundo um comunicado enviado às autoridades estaduais, os cortes de empregos foram registrados em um aviso oficial de demissões em massa, conhecido como WARN.

Em declaração ao site especializado Food Dive, a empresa afirmou que a decisão faz parte de um plano para reorganizar as operações de processamento e embalagem de frutas congeladas, simplificar a cadeia de abastecimento e manter a competitividade no longo prazo.

A companhia também disse que pretende oferecer apoio aos funcionários afetados durante a transição.

Mercado de frutas enlatadas enfrenta dificuldades

O fechamento ocorre em um momento de mudanças no mercado de alimentos nos Estados Unidos. Empresas do setor enfrentam dificuldades com a preferência de consumidores por produtos frescos e com a redução da demanda por algumas categorias de alimentos industrializados.

O segmento de frutas e vegetais enlatados também passa por um período de pressão. A Del Monte Foods, por exemplo, entrou com pedido de recuperação judicial em 2025 e vendeu ativos após enfrentar queda na demanda e impactos de tarifas comerciais.

A Dole Packaged Foods pertence ao grupo japonês Itochu e atua na produção de bebidas, lanches e alimentos congelados à base de frutas. A empresa é diferente da Dole PLC, que trabalha com cultivo, comercialização e distribuição de frutas e vegetais frescos.