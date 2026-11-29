Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil Entenda as mudanças no rotativo do cartão de crédito

Uma das modalidades de crédito que endivida os brasileiros passará por mudanças no próximo ano. A partir de julho de 2027, os clientes que recorrem repetidamente ao rotativo terão redução gradual dos limites dos cartões de crédito.

A medida integra um pacote anunciado na última quarta-feira (25) pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo Banco Central (BC) para segurar o superendividamento das famílias. O pacote também restringe a concessão de novos empréstimos a consumidores com dificuldades financeiras e amplia a proteção na contratação e na transferência de dívidas.

Mudança gradual

As instituições financeiras deverão reduzir gradualmente os limites dos cartões de clientes que, nos últimos seis meses, deixarem de pagar integralmente três ou mais faturas, em meses diferentes, e recorrerem ao crédito rotativo.A medida busca evitar o acúmulo de dívidas em uma das modalidades de crédito mais caras do mercado.

Redução de limite

A diminuição deverá seguir critérios definidos pelas instituições financeiras e previstos nos contratos. Os bancos também terão de avisar os clientes previamente.A análise deverá considerar os cartões e as dívidas do consumidor em todo o sistema financeiro, e não apenas as operações mantidas em uma única instituição.

Quando a restrição termina?

A redução poderá ser interrompida quando o consumidor:

• pagar integralmente seis faturas consecutivas;

A regra busca incentivar a regularização das faturas e evitar que o uso frequente do crédito comprometa ainda mais a renda do consumidor.Proteção a inadimplentes

As instituições financeiras terão restrições para conceder novos empréstimos sem garantia a consumidores em situação de maior vulnerabilidade financeira.

A medida será aplicada a clientes com dívidas em atraso há 90 dias ou mais em operações sem garantia, ou que apresentem sinais claros de incapacidade de pagamento.Nesses casos, os bancos não poderão ampliar a exposição ao risco por meio de novos empréstimos sem garantia.

Continuarão permitidas operações como:

• crédito com garantias reais suficientes;

Também serão autorizadas renegociações, portabilidade e substituição da dívida por condições mais vantajosas.Contratação mais seguraAs novas regras determinam que a formalização de empréstimos e financiamentos ocorra pelos canais das instituições financeiras.

As ofertas poderão continuar sendo feitas por telefone ou aplicativos de mensagens. No entanto, a contratação deverá ser concluída em canais autorizados, como aplicativos oficiais, internet banking ou atendimento presencial autorizado.Os bancos também deverão confirmar a identidade do cliente e registrar sua concordância com a operação.

Venda de dívidas

O pacote estabelece medidas de proteção para consumidores cujos empréstimos e financiamentos sejam vendidos a fundos de investimento, securitizadoras ou outros compradores fora do Sistema Financeiro Nacional.A transferência da dívida não poderá reduzir os direitos do cliente.

A instituição que concedeu originalmente o crédito continuará responsável pelo atendimento e, em última instância, pela prestação de informações sobre:

• saldo devedor e pagamentos realizados;

Também serão estabelecidos prazos mínimos para a transferência dos créditos e exigências para que a instituição vendedora mantenha parte da exposição ao risco.

Controle e transparênciaOs bancos deverão aprimorar os mecanismos de avaliação de risco, considerando o nível de endividamento e a capacidade de pagamento de pessoas físicas e jurídicas durante todo o ciclo do crédito.

Outra proposta prevê a padronização do Comprometimento Financeiro Individual (CFI), indicador que mede quanto da capacidade mensal de pagamento de uma pessoa está comprometida com dívidas e outras obrigações financeiras.

A iniciativa busca uniformizar os cálculos entre instituições e facilitar a identificação de consumidores em situação de vulnerabilidade.Também serão discutidas medidas para ampliar a transparência sobre os critérios de gerenciamento de riscos e a distribuição das operações de crédito, conforme o comprometimento financeiro dos clientes.

Regras para investimentos

As medidas ampliam as exigências para instituições que investem em operações de securitização, incluindo Fundos de Investimento em Direitos

Creditórios (FIDCs).Essas instituições deverão conhecer os ativos que dão origem aos créditos como se estivessem registrados em seus próprios balanços.

Quem não cumprir os requisitos ficará sujeito a exigências de capital mais rigorosas, que poderão incluir a dedução do valor do ativo do capital regulatório.

Quando entram em vigor?

A maior parte das medidas está prevista para entrar em vigor em 1º de julho de 2027. As consultas públicas ficarão abertas por 90 dias.

Combate ao superendividamentoAs iniciativas integram a Agenda BC e buscam fortalecer a segurança do sistema financeiro, estimular a concessão responsável de crédito e ampliar a proteção dos consumidores.

No fim de outubro, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, havia anunciado que a instituição estudava medidas para conter o avanço do endividamento no país. Segundo a última edição do Relatório de Estabilidade Financeira do BC, o número de superendividados no Brasil cresceu 75% em cinco anos.