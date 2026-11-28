Edilson Rodrigues/Agência Senado Luiz Carlos Trabuco Cappi

A escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi para assumir o Ministério da Fazenda no próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a colocar em discussão temas importantes para a economia brasileira, como uma possível reforma da Previdência, o controle dos gastos públicos e programas sociais.

Dentre as ideias defendidas por ele está a criação de um mecanismo que permita aumentar a idade mínima da aposentadoria conforme a expectativa de vida dos brasileiros. Mas, por outro lado, Lula pensa ao contrário e já afirmou não ter planos de aumentar a idade mínima durante em seu próximo mandato.

Trabuco, de 75 anos, é presidente do Conselho de Administração do Bradesco e aceitou o convite de Lula durante uma reunião realizada nesta quinta-feira (26), no Palácio da Alvorada, em Brasília. A confirmação foi divulgada pelo Palácio do Planalto e repercutiu no mercado financeiro, com alta da Bolsa brasileira e queda do dólar.

Trabuco defende mudanças frequentes nas regras da Previdência. A ideia de Trabuco é que as regras da aposentadoria sejam atualizadas de tempos em tempos, acompanhando o aumento da expectativa de vida da população.

Isso significa que, se os brasileiros passarem a viver mais, a idade mínima para se aposentar também poderá aumentar gradualmente.

O executivo acredita que a Previdência precisa passar por algumas revisões constantes, em vez de depender de grandes reformas realizadas apenas quando surgem problemas nas contas públicas.

Em maio deste ano, durante um evento empresarial em Nova York, Trabuco defendeu que as mudanças não fossem utilizadas como assunto de campanhas eleitorais.

Essa reforma do modelo social da Previdência precisa ser um processo que não para. Não deve ser tema de campanha eleitoral. Luiz Carlos Trabuco Cappi





Em artigos publicados no jornal Estadão, ele também citou o modelo da Suécia como referência. O país utiliza mecanismos que relacionam as regras previdenciárias às mudanças demográficas da população.

Com esse tipo de sistema, seria possível ajustar a idade de aposentadoria de maneira periódica, seguindo critérios previamente estabelecidos, sem precisar aprovar uma nova reforma constitucional a cada alteração.

Proposta estima aposentadoria aos 67 anos

Uma das propostas onde Trabuco elogiou, foi elaborada pelo Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social (IMDS), ligada a estudos do economista Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, e do especialista em Previdência Paulo Tafner.

O executivo destacou principalmente o formato gradual das mudanças. O estudo, publicado oficialmente neste mês de novembro, apresenta uma série de medidas para modificar o sistema previdenciário brasileiro.

Entre os principais pontos estão:

Aposentadoria dos homens: aumento da idade mínima de 65 para 67 anos.

aumento da idade mínima de 65 para 67 anos. Aposentadoria das mulheres: aumento da idade mínima de 62 para 67 anos;

aumento da idade mínima de 62 para 67 anos; Trabalhadores rurais: aproximação gradual das regras de aposentadoria às exigências aplicadas aos trabalhadores urbanos;

aproximação gradual das regras de aposentadoria às exigências aplicadas aos trabalhadores urbanos; Expectativa de vida: aumento de quatro meses na idade mínima para cada ano adicional de expectativa de vida;

aumento de quatro meses na idade mínima para cada ano adicional de expectativa de vida; Novo modelo previdenciário: criação de um sistema híbrido, com mecanismos de capitalização;

criação de um sistema híbrido, com mecanismos de capitalização; Contribuição dos MEIs: aumento da contribuição previdenciária de 5% para 11%, com algumas exceções.

Conforme os autores, as mudanças poderiam gerar uma economia acumulada de R$ 1,1 trilhão n as despesas com a Previdência e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ao longo de dez anos.

Mesmo elogiando o estudo, Trabuco não afirmou que concorda com todas as medidas apresentadas. Portanto, não é possível dizer que essas propostas serão adotadas pelo Governo.

Lula tem posição diferente sobre a idade mínima

Enquanto Trabuco defende revisões nas regras da aposentadoria, Lula já deixou claro que não pretende aumentar a idade mínima durante seu próximo mandato.

Cinco dias antes de aceitar o convite para comandar o Ministério da Fazenda, o presidente afirmou publicamente que não haverá aumento na idade para os trabalhadores se aposentarem.

Nesse mandato não haverá aumento de idade [de aposentadoria] para as pessoas Luiz Inácio Lula da Silva, presidente (PT)





Em vez de alterar a idade mínima, o presidente pretende concentrar esforços na fiscalização da Previdência e no combate a fraudes e irregularidades.

Essa diferença de opiniões deve ganhar importância nas discussões econômicas do próximo Governo, principalmente a partir do próximo ano. Como futuro ministro da Fazenda, Trabuco terá participação direta na elaboração de medidas para controlar os gastos públicos e manter o equilíbrio das contas do país.

Quais são as regras da aposentadoria hoje em dia?

Enquanto uma possível nova reforma não é apresentada oficialmente, continuam valendo as regras estabelecidas pela Reforma da Previdência de 2019.

Hoje, os requisitos gerais para aposentadoria por idade são:

Mulheres: 62 anos de idade e, no mínimo, 15 anos de contribuição;

Homens: 65 anos de idade e, no mínimo, 20 anos de contribuição.

Para quem já contribuía antes da reforma de 2019, existem regras de transição. Elas foram criadas para permitir uma mudança gradual entre as normas antigas e as atuais, com exigências que variam conforme o histórico de contribuição de cada trabalhador.

Essas regras continuam passando por alterações progressivas, com algumas mudanças previstas até o ano de 2031.

Programas sociais também estão no radar de Trabuco

As discussões defendidas pelo futuro ministro não se limitam somente a aposentadoria. Trabuco também considera importante avaliar os resultados dos programas sociais mantidos pelo Governo.

A ideia é acompanhar se o dinheiro investido nessas iniciativas está realmente chegando a quem precisa e produzindo os resultados esperados.

Para isso, o executivo defende o uso de indicadores que permitam medir a eficiência das políticas públicas, identificar possíveis falhas e melhorar a distribuição desses recursos.

Outro ponto destacado por ele é a integração entre os programas sociais, isso significa aproximar iniciativas que atendem públicos semelhantes, evitar serviços duplicados e tornar o atendimento à população melhor.

Porém, isso não significa, necessariamente, reduzir a proteção social. Trabuco reconhece a importância dos programas de assistência às famílias de baixa renda e também já destacou o papel do Sistema Único de Saúde (SUS) na proteção da população brasileira.

Fernando Frazão/Agência Brasil SUS: Brasil deve se tornar um dos únicos países com soberania sobre dados públicos do setor

Por enquanto, não existe uma nova reforma oficialmente anunciada com base nas ideias de Trabuco. Qualquer mudança ainda dependerá das decisões do Governo e das discussões com o Congresso Nacional.

Então, os brasileiros devem continuar acompanhando os próximos anúncios para entender se as propostas sairão do papel e, como poderão afetar quem já está aposentado, quem está perto de se aposentar e os trabalhadores que ainda estão no início da vida profissional.