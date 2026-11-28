Reprodução/Fenabran Luiz Carlos Trabuco, executivo do Bradesco

Durante uma live com o deputado André Janones (Rede-MG) neste sábado (28), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou sobre a escolha de Luiz Carlos Trabuco , presidente do Conselho de Administração do Bradesco, para assumir o Ministério da Fazenda em 2027.

"Vocês vão ter muito orgulho do trabalho do amigo Trabuco, que eu já chamo de companheiro, é uma gente de confiança, companheiro de muito caráter. E se eu confio nele, pode confiar que eu jamais traria alguém para trabalhar contra o povo pobre desse país", disse o presidente.

A declaração responde às críticas de setores da esquerda e divide o PT pela escolha de um nome ligado ao mercado financeiro para comandar a equipe econômica.

Lula naturalizou a desconfiança em torno da indicação e relembrou as resistências semelhantes enfrentadas quando anunciou o empresário José Alencar como seu vice, em 2002, e, mais recentemente, na escolha de Geraldo Alckmin para a chapa do terceiro mandato.

"Para aqueles que desconfiam, eu também acho normal desconfiar, ninguém conhece. Eu lembro quando eu trouxe José Alencar para ser meu vice e teve gente não queria que eu trouxesse ele de vice. Foi um vice extraordinário, um homem da mais alta competência", afirmou o presidente.

"É como o Alckmin agora, muita gente não queria que eu trouxesse o Alckmin. 'O Alckmin é tucano, foi contra o PT'. Não, eu trouxe o Alckmin e graças a Deus ele aceitou e nós estamos fazendo um trabalho extraordinário", destacou.

O presidente ressaltou ainda que, por estar em seu último mandato, tem preocupação redobrada em não cometer erros na condução do governo.

"É meu quarto mandato, meu último mandato e não vou deixar a vida política tendo uma coisa negativa para esse país. É como se eu estivesse cuidando da minha própria vida".

Divisão na base governista



A indicação de Trabuco dividiu a base governista. Um dos vice-líderes do governo no Congresso, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), comparou o momento à escolha de Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda no segundo mandato de Dilma Rousseff.

Durante a transmissão, Lula revelou que, antes da nomeação de Levy, havia recomendado o próprio Trabuco para assumir a pasta na segunda gestão de Dilma. "Quando a Dilma ganhou em 2014, eu fui conversar com a Dilma, a gente estava com crise de desconfiança muito séria e fui pedir para ela convidar o Trabuco para ser ministro da Fazenda", comentou.

"A Dilma parece que tentou chamar o Trabuco, mas ele não veio, não quis ser ou não deixaram. E veio outra pessoa, o Levy, que era uma pessoa que eu respeito, mas que eu não traria para ser ministro da Fazenda", recordou.

Relação antiga e indicação no "Conselhão"

A relação entre Lula e Trabuco é marcada por proximidade e cordialidade de longa data. Desde o retorno do petista ao Palácio do Planalto, em 2023, o executivo integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (o Conselhão), colegiado criado ainda no primeiro governo Lula.

O grupo reúne empresários, sindicalistas e representantes de movimentos sociais, funcionando como o principal canal de diálogo do presidente com o setor produtivo e a sociedade civil.

Nos encontros frequentes com o empresariado, sempre marcados pela presença de Trabuco, tornou-se habitual que Lula elogiasse publicamente o banqueiro por sua capacidade de fazer análises claras sobre o cenário econômico.