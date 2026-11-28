Conteúdo gerado por IA Grupo DIRD fecha lavanderia industrial e demite cerca de 300 funcionários

O Grupo DIRD anunciou o fechamento de sua lavanderia industrial, localizada em Rajfulbaria, na região de Savar, em Bangladesh, país localizado no sul da Ásia. A decisão deixou em torno de 300 trabalhadores desempregados e causou preocupação entre os funcionários, que só souberam do encerramento ao chegarem à fábrica na manhã de sexta-feira.

O aviso, assinado no dia 19 de outubro de 2023, onde foi deixado no portão da empresa. Segundo o comunicado, a unidade deixaria de funcionar a partir de sábado, dia 21, por falta de encomendas.

O comunicado oficial informava:

A Dird Washing Ltd informa a todos os funcionários que, devido à ausência de pedidos ou instruções de compras na fábrica, esta permanecerá fechada a partir de sábado, 21 de outubro de 2023, em conformidade com a Seção 12(1) da Lei Trabalhista de Bangladesh de 2006. Novas discussões serão realizadas com os trabalhadores para tratar de assuntos relacionados ao fechamento.





A notícia surpreendeu todos os funcionários, que afirmaram ter trabalhado normalmente até quinta-feira e não receberam nenhum aviso prévio. Jahangir Hossain, um dos trabalhadores, contou:

Embora o aviso fosse datado de 19 de outubro, só ficamos sabendo dele esta manhã quando chegamos ao portão da fábrica Jahangir Hossain, um dos trabalhadores

Swapan Kumar, outro funcionário, também relatou como descobriu o fechamento:

Os trabalhadores estavam trabalhando na fábrica até quinta-feira. Encontramos o aviso de fechamento no portão da fábrica esta manhã. Swapan Kumar, funcionário

Além de perderem seus respectivos empregos, os trabalhadores também enfrentavam problemas com o pagamento de salários. Um funcionário de nível médio, que preferiu não se identificar, afirmou que alguns empregados estavam por meses sem receber.

Os trabalhadores de nível médio da fábrica estão com salários atrasados ​​há 5 a 11 meses. Eles também aguardam o pagamento do mês passado. Diante dessa situação, a gerência decretou o fechamento da fábrica sem aviso prévio ou quitação das dívidas.





O fechamento também trouxe críticas de representantes dos trabalhadores. Rafiqul Islam Sujon, presidente da Federação dos Trabalhadores da Indústria de Vestuário de Bangladesh, afirmou que os funcionários foram prejudicados pela decisão e cobrou uma solução para a situação.

Exigimos veementemente a reabertura imediata da fábrica. Caso contrário, as autoridades deverão quitar os salários atrasados ​​dos trabalhadores. Rafiqul Islam Sujon, presidente da Federação dos Trabalhadores da Indústria de Vestuário de Bangladesh





Procurado pelo jornal The Business Standard, um alto funcionário do Grupo DIRD, que preferiu não ser identificado, explicou que o fechamento faz parte de uma decisão maior da empresa. De acordo com ele, todas as unidades do grupo localizadas em Savar e Ashulia foram fechadas por causa dos prejuízos acumulados nos últimos anos.

A lavanderia era a última unidade do grupo que ainda estava funcionando. O representante afirmou que os desligamentos seguiram a legislação trabalhista e que os funcionários receberiam os valores e benefícios previstos em lei.

A decisão foi tomada após discussões com organizações de defesa dos direitos dos trabalhadores e com a Associação de Fabricantes e Exportadores de Vestuário de Bangladesh (BGMEA)

Uzzwal Hayder, chefe de recursos humanos do Grupo DIRD, também confirmou ao jornal The Daily Sta r que a falta de encomendas foi o principal motivo para a demissão dos funcionários.

Devido à falta de encomendas, anunciamos a demissão em massa. A gerência está muito otimista em relação a garantir o pagamento dos trabalhadores Uzzwal Hayder, chefe de recursos humanos do Grupo Dird





O fechamento da lavanderia não foi o primeiro do grupo em 2023. No início daquele ano, a Dird Garments Ltd e a Dipta Garments Ltd também encerraram suas atividades. Já em 20 de setembro, a Dipta Apparels Ltd fechou permanentemente após trabalhadores realizarem protestos por causa de salários atrasados.

Com o encerramento da lavanderia, quatro unidades do Grupo DIRD deixaram de funcionar ao longo do ano.

Md Shahidullah Azim, vice-presidente da Associação de Fabricantes e Exportadores de Vestuário de Bangladesh (BGMEA), também comentou a situação. Segundo ele, a fábrica já enfrentava dificuldades tinha alguns meses devido à falta de encomendas, o que levou a administração a anunciar a demissão em massa.