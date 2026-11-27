Vitor Abdala - Repórter da Agência Brasil Taxa de desemprego fica em 5,1% no trimestre encerrado em outubro

A taxa de desocupação, também chamada de taxa de desemprego, ficou em 5,1% no trimestre encerrado em outubro deste ano. O dado, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) Contínua, foi divulgado nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o IBGE, a taxa de outubro se iguala ao menor patamar da série, atingido em dezembro de 2025.Notícias relacionadas:CMN amplia em R$ 1 bilhão limite de crédito a estados e municípios.

CMN reduz juros do Fundo Clima para baterias nacionais.No trimestre anterior, encerrado em julho deste ano, a taxa havia ficado em 5,3%. No trimestre encerrado em outubro do ano passado, a taxa havia sido de 5,4%.

A população desocupada caiu para 5,6 milhões de pessoas no trimestre encerrado em outubro deste ano, uma queda de 4,3% (menos 252 mil pessoas) na comparação trimestral (ou seja, com o trimestre encerrado em julho) e de 5,8% (menos 344 mil pessoas) na comparação anual (com o trimestre terminado em outubro de 2025).

O contingente de pessoas ocupadas atingiu 103,7 milhões de pessoas, o maior patamar da série histórica, iniciada em 2012. Isso é estatisticamente estável em relação ao trimestre anterior e 1,1% (mais 1,1 milhão de pessoas) superior ao mesmo trimestre do ano passado.

Os empregados no setor privado com carteira assinada (sem considerar trabalhadores domésticos) somaram 39,4 milhões, os empregados sem carteira no setor privado, 13,7 milhões, os trabalhadores por conta própria, 26,1 milhões e os domésticos, 5,5 milhões. Todos ficaram estáveis no trimestre e no ano.

Os empregadores somaram 4,5 milhões de pessoas, estabilidade em comparação ao trimestre anterior e um aumento de 6,5% em relação ao mesmo período do ano passado.