Reprodução/ Redes Sociais Saque-aniversário do FGTS vai acabar em 2027? Entenda o que muda

Muitos trabalhadores estão com dúvidas sobre o futuro do saque-aniversário do FGTS e se a modalidade realmente vai acabar no próximo ano. Porém, apesar das mudanças anunciadas, o benefício irá continuar disponível. O que vai mudar são algumas regras para quem deseja antecipar os valores dos próximos anos por meio de empréstimos bancários.

O saque-aniversário é uma modalidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que permite ao trabalhador retirar uma parte do dinheiro disponível em sua conta todos os anos, no mês do seu aniversário.

Criada no ano de 2019, a opção é voluntária, sendo assim, o trabalhador escolhe se deseja aderir ou continuar no modelo tradicional do FGTS, conhecido como saque-rescisão.

Qual é a diferença entre saque-aniversário e saque-rescisão?

Apesar de os dois modelos permitirem o acesso ao dinheiro do FGTS, tem algumas diferenças importantes entre eles, principalmente em caso de demissão .

No saque-rescisão, que é a modalidade padrão, o trabalhador demitido sem justa causa pode retirar todo o saldo disponível na conta do FGTS, além de receber a multa rescisória de 40%, quando aplicável.

Já no saque-aniversário, o trabalhador recebe apenas uma parte do saldo todos os anos. Caso seja demitido sem justa causa, não pode retirar o valor total que ficou guardado no fundo, tendo direito apenas à multa rescisória. O restante permanece na conta e só poderá ser retirado em outras situações previstas nas regras do FGTS.

Então, antes de escolher essa modalidade, é importante conhecer as condições e entender como ela pode afetar o acesso ao dinheiro em uma possível demissão.

O que vai mudar?

As principais alterações estão relacionadas na antecipação dos valores. Hoje em dia, quem escolhe essa modalidade também pode solicitar empréstimos aos bancos usando os próximos saques como uma garantia.

Com as novas regras, a quantidade de parcelas que podem ser antecipadas será reduzida. Antes, era possível adiantar até cinco saques futuros, mas esse número passará para apenas três. Foram também definidos limites para os valores de cada parcela.

Mas, essas mudanças ainda estão em período de transição. O Conselho Curador do FGTS prorrogou esse prazo até 31 de março de 2027. Sendo assim, até essa data, continua sendo possível antecipar até cinco parcelas futuras, respeitando os demais limites estabelecidos.

E a partir de 1º de abril de 2027, as novas condições passam a valer.

Quem já fez um empréstimo será afetado?

Para quem já contratou um empréstimo utilizando o saque-aniversário, as mudanças não alteram os acordos que já foram feitos.

Isso significa que os contratos continuam seguindo as condições combinadas entre o trabalhador e a instituição financeira no momento da contratação.

As novas regras serão aplicadas somente às operações feitas a partir de abril.

Quem pode aderir ao saque-aniversário?

A modalidade está disponível para trabalhadores que possuem saldo em contas do FGTS e desejam receber uma parte do dinheiro anualmente.

Entre os trabalhadores que têm direito ao FGTS estão aqueles com carteira assinada, incluindo empregados domésticos, trabalhadores rurais, temporários, intermitentes e avulsos, além de atletas profissionais.

A adesão ao saque-aniversário pode ser feita pelo aplicativo FGTS, onde também é possível consultar o saldo disponível e acompanhar as informações sobre os saques.

Vale a pena escolher essa modalidade?

Antes de aderir ao saque-aniversário ou antecipar os valores por meio de empréstimos, é importante colocar na balança as vantagens e desvantagens.

Receber uma parte do FGTS todos os anos pode ajudar quem precisa de um dinheiro extra para organizar as contas. Por outro lado, o trabalhador precisa estar ciente de que, em caso de demissão sem justa causa, não poderá retirar todo o saldo disponível no fundo.

Então, o saque-aniversário não vai acabar em 2027. A modalidade continuará disponível, mas quem costuma antecipar os valores precisará ficar atento às novas regras.