Divulgação Luiz Trabuco

Luiz Carlos Trabuco aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar o Ministério da Fazenda no próximo mandato. Atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco, o banqueiro é um dos nomes mais próximos do petista no mercado financeiro e tem uma trajetória de mais de cinco décadas na instituição.

A confirmação foi anunciada pelo Palácio do Planalto na noite de quinta-feira (26), após uma reunião entre Lula e Trabuco no Palácio da Alvorada. O encontro também contou com a participação do atual ministro da Fazenda, Dario Durigan , e do ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.

Trabuco entrou no radar do governo após uma reunião fora da agenda presidencial com Lula na segunda-feira (23). A escolha ocorre em um momento de pressão do mercado financeiro por medidas de controle dos gastos públicos e maior previsibilidade para a política econômica.

O banqueiro substituirá Dario Durigan, que ocupa atualmente o comando da pasta. A indicação também é interpretada como um movimento de aproximação do governo com o setor financeiro, em meio às discussões sobre responsabilidade fiscal e dívida pública.





Quem é Luiz Trabuco?

Natural de Marília, no interior de São Paulo, Luiz Carlos Trabuco Cappi, de 75 anos, nasceu em 6 de outubro de 1951. Formado em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP), ele também tem pós-graduação em Sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP).

Trabuco começou a trabalhar no Bradesco aos 17 anos, como escriturário, e construiu toda a sua carreira na instituição. Ao longo de mais de cinco décadas, ocupou diferentes cargos, entre eles os de diretor de Marketing, diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência e presidente da Bradesco Seguros.

Em 2009, assumiu a presidência executiva (CEO) do banco, posição que ocupou até 2018, quando passou a comandar o Conselho de Administração, cargo que mantém atualmente.

Além da atuação no Bradesco, o executivo presidiu entidades representativas do setor, como a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), a Federação Nacional da Saúde Suplementar (FenaSaúde) e a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

Neste mês, também assumiu a presidência do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC), organização que reúne representantes dos setores público e privado para discutir iniciativas voltadas à competitividade do país.

Relação com Lula e convite recusado em 2014

A aproximação entre Lula e Trabuco não começou com as articulações para o próximo mandato. O banqueiro mantém interlocução com o presidente desde o segundo governo petista e integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, conhecido como Conselhão.

O colegiado reúne representantes do governo, empresários e integrantes da sociedade civil para discutir políticas públicas e estratégias para o desenvolvimento econômico e social do país.

Em 2014, Trabuco já havia sido convidado para assumir o Ministério da Fazenda, durante o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Na ocasião, recusou o convite e indicou Joaquim Levy, então executivo do Bradesco, para ocupar o cargo.

Mais de uma década depois, o banqueiro volta ao centro das articulações do governo para comandar a política econômica federal, desta vez após aceitar o convite de Lula.