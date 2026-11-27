Edilson Rodrigues/Agência Senado Luiz Carlos Trabuco Cappi

A escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi para comandar o Ministério da Fazenda a partir de 2027 abre uma nova etapa para a política econômica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Anunciado na quinta-feira (26), o nome do atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco foi recebido com expectativa pelo mercado financeiro, principalmente pela possibilidade de recuperar a confiança dos investidores e dar mais previsibilidade à condução das contas públicas.

Mas quais são as perspectivas para a economia brasileira com a chegada de um banqueiro ao comando da equipe econômica? A avaliação de especialistas ouvidos pelo iG aponta que Trabuco reúne experiência e credibilidade para reduzir as tensões do mercado.

Por outro lado, sua escolha também levanta discussões sobre os limites de uma política econômica orientada pela confiança dos investidores e a necessidade de enfrentar problemas estruturais do país.

Para a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Economia da PUC-SP, Cristina Helena de Mello, a escolha precisa ser compreendida dentro de um cenário político e econômico delicado.

Segundo ela, o resultado eleitoral mostrou que indicadores positivos, como inflação sob controle, redução do desemprego e crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), não foram suficientes para garantir maior aprovação popular ao governo.

A economista também chama atenção para a reação do mercado financeiro após o resultado das eleições, com movimentações que aumentaram a instabilidade econômica, mesmo diante de iniciativas do governo na direção de um ajuste fiscal e de medidas de contenção de gastos.

Nesse contexto, Cristina considera que Trabuco pode ajudar a recuperar a confiança dos investidores, mas enfrentará desafios.

Ele tem credibilidade no mercado, é um cara que não vai fazer nenhuma ação mais criativa. É muito provável que a opção dele seja muito mais conservadora, muito mais feijão com arroz para fazer as entregas que o presidente da República quer. E acalmar o mercado. Cristina Helena de Mello, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Economia da PUC-SP





Experiência no setor privado será colocada à prova

Apesar de considerar a escolha positiva, Cristina pondera que comandar uma instituição financeira privada e administrar a política econômica de um país são tarefas bastante diferentes.

A economista destaca que o setor público envolve outras métricas, compromissos, formas de gestão de pessoas e processos de governança. Por isso, a experiência acumulada por Trabuco no Bradesco precisará ser adaptada à realidade da administração pública.

Ainda assim, ela avalia que o executivo tem preparo para lidar com os desafios do cargo e considera que sua chegada pode contribuir para reduzir a volatilidade do mercado financeiro.

A expectativa, segundo Cristina, é que essa estabilidade também permita avançar em questões mais amplas, como o desenvolvimento econômico, a inclusão social e a transformação produtiva do país.

Trabuco pode abrir espaço para agenda de investimentos



A economista Julia Braga, subsecretária de Monitoramento Macroeconômico e Políticas Comerciais do Ministério da Fazenda, também avalia que a escolha tem um efeito positivo sobre a confiança do mercado financeiro.

Para ela, a experiência de Trabuco no setor bancário pode ajudar a estabilizar as expectativas econômicas e criar condições para uma agenda mais ampla de investimentos.

Segundo Julia, a chegada do executivo pode contribuir para o fortalecimento do real, a melhora das condições para os ativos brasileiros e, consequentemente, a redução dos juros no médio prazo.

Mas a avaliação da economista vai além dos efeitos imediatos. Ela considera que Trabuco pode ajudar o governo a construir um ambiente favorável ao crescimento do mercado consumidor, à inclusão de famílias de baixa renda e ao fortalecimento do poder de compra da classe média.

Outro ponto destacado é a possibilidade de ampliar os investimentos públicos e privados. Julia cita a meta do governo Lula de elevar a taxa de investimento para 20% do Produto Interno Bruto, em um cenário no qual o país ainda apresenta um nível considerado baixo.

Trabuco será um nome importante no sentido de gerar estabilidade macroeconômica para uma agenda mais ambiciosa do que a utilizada da administração passada, em termos de desenvolvimento econômico. O presidente tem uma meta e nossa taxa de investimento, atualmente, é muito baixa. Isso só vai poder ser feito se houver um entendimento de que o Orçamento precisa se voltar para esse aspecto, com algum tipo de flexibilização das regras fiscais. Julia Braga, subsecretária de Monitoramento Macroeconômico e Políticas Comerciais do Ministério da Fazenda





Na avaliação dela, para alcançar esse objetivo, será necessário combinar incentivos ao investimento privado, condições mais favoráveis de crédito e mudanças que permitam ampliar os recursos destinados aos investimentos públicos.

Escolha pode agradar ao mercado, mas não resolver problemas estruturais

Uma avaliação com ressalvas vem do doutor em Economia Valter Palmieri Jr., autor do livro Inflação Estrutural de Alimentos. Para ele, a indicação de Trabuco está relacionada à pressão imediatista do mercado financeiro, que tem influência sobre os rumos da política econômica.

O economista defende que os principais desafios brasileiros vão além de questões conjunturais, como oscilações do câmbio, juros e inflação. Na avaliação dele, o país precisa de um projeto de desenvolvimento econômico, social e ambiental capaz de enfrentar problemas estruturais.

Eu preferiria alguém mais ligado aos interesses da maioria da população e dos trabalhadores. Valter Palmieri Jr., autor e doutor em Economia





Apesar das críticas à lógica que, em sua avaliação, orientou a escolha, Palmieri reconhece que Lula selecionou um dos nomes mais respeitados pelo mercado financeiro entre os executivos do setor.

Ele considera que a presença de Trabuco no comando da Fazenda pode reduzir a percepção de risco da economia brasileira, com possíveis reflexos positivos sobre os juros futuros, o câmbio e as expectativas de inflação.

O especialista também destaca uma característica da trajetória do futuro ministro: a experiência em um banco de varejo, com atuação próxima ao crédito concedido às famílias brasileiras.

Em um cenário de endividamento elevado, esse conhecimento pode ser relevante para compreender as dificuldades enfrentadas pelos consumidores e o impacto do crédito sobre a renda.

Desafio será equilibrar mercado e população

Para Palmieri, o principal questionamento não está apenas na capacidade de Trabuco de conquistar a confiança dos investidores, mas no que o governo fará com essa credibilidade.

O economista avalia que Lula volta a apostar na conciliação entre os interesses do setor financeiro e os da economia real. Embora essa estratégia possa contribuir para a estabilidade, ele pondera que ela não foi suficiente, em experiências anteriores, para solucionar os problemas estruturais brasileiros.

A questão é se a credibilidade que Trabuco traz vai abrir espaço para uma agenda de desenvolvimento ou se vai servir, mais uma vez, para adiá-la. Valter Palmieri Jr., autor e doutor em Economia





A avaliação coloca em evidência um dos principais desafios do próximo ministro: aproveitar a confiança conquistada no mercado financeiro sem deixar em segundo plano políticas voltadas ao crescimento, à geração de empregos, à redução das desigualdades e à melhoria das condições de vida da população.

Com a posse prevista para 2027, Trabuco terá de transformar a expectativa positiva em resultados concretos. A capacidade de equilibrar responsabilidade fiscal, crescimento econômico e compromissos sociais será um dos pontos centrais para avaliar os rumos da nova gestão.