Reprodução Mais de 7.600 trabalhadores são afetados por anúncios de demissões antes do Dia de Ação de Graças

O mercado de trabalho dos Estados Unidos enfrenta mais uma onda de incertezas. Nove empresas anunciaram medidas que podem afetar em até 7.656 trabalhadores, dentre demissões, encerramento de fábricas e centros de distribuição e mudanças na estrutura das operações.

Os anúncios estão atingindo principalmente os setores de transporte, logística, manufatura e produção de embalagens e bebidas. De acordo com o Relatório de Dificuldades no Setor de Frete, divulgado nesta quarta-feira (25), a maior parte dos cortes está relacionada aos planos de reestruturação da Procter & Gamble (P&G), que pretende reduzir sua equipe de manufatura e logística em até 7 mil funcionários.

As outras oito empresas somam 656 postos de trabalho afetados. Embora algumas demissões estejam previstas para os próximos meses, outras fazem parte de mudanças que devem acontecer de maneira gradual, ao longo dos próximos anos.

Entre as empresas envolvidas, a Procter & Gamble chama a atenção pelo tamanho da redução planejada. A companhia pretende diminuir entre 20% e 30% de sua força de trabalho nas áreas de manufatura e logística, o que pode representar até 7 mil empregos a menos até o final da década.

A decisão faz parte de um plano para melhorar a produtividade e reduzir custos. A empresa espera economizar até US$ 10 bilhões (R$ 55,31 bilhões) de forma acumulada entre os anos fiscais de 2027 e 2030.

Outra questão importante dessa estratégia é o aumento do uso de tecnologias e sistemas de automação. Sendo assim, a P&G busca tornar suas operações mais eficientes, mas a mudança também pode reduzir a necessidade de trabalhadores em algumas funções.

Vale destacar que não se trata de uma demissão em massa de maneira imediata. Os cortes devem acontecer aos poucos, acompanhando a reorganização das atividades da empresa.

Perda de contratos e fechamento de centros logísticos também preocupam

Além da P&G, outras empresas anunciaram mudanças que devem atingir trabalhadores do setor de logística.

É o caso da CPC Special Logistics East LLC, que estima demitir definitivamente 69 funcionário s em Connecticut. Essa decisão veio após a Walgreens optar por não renovar o contrato com a transportadora.

De acordo com um comunicado enviado ao Departamento do Trabalho de Connecticut em 23 de novembro, as atividades no centro de distribuição da Walgreens, em Windsor, e nos locais de trabalho dos motoristas devem ser encerradas por volta de 30 de janeiro de 2027.

Entre os profissionais afetados estão 66 motoristas de caminhão , um gerente regional, um gerente de segurança e um assistente administrativo.

Outro fechamento anunciado foi o da Saddle Creek Corp, que encerrará sua unidade em Groveport, no estado de Ohio. A medida deve atingir 150 funcionários, com demissões previstas para começar em 15 de janeiro de 2027.

Já a GEODIS está encerrando uma operação em Reno, Nevada, afetando 99 trabalhadores. O aviso de fechamento foi apresentado em setembro, e o encerramento das atividades está previsto para 22 de novembro.

Fábrica de carrocerias também será fechada

As mudanças não ficam restritas aos centros de distribuição. A indústria de manufatura também mostra cortes.

A Morgan Truck Body LLC anunciou o fechamento definitivo de sua fábrica em Orrville, Ohio, com o desligamento de 73 postos de trabalho. Em aviso divulgado em 18 de novembro, a empresa justificou a decisão citando c ircunstâncias comerciais imprevisíveis.

A companhia fabrica carrocerias para caminhões comerciais, utilizadas no transporte de cargas, na distribuição de produtos e em serviços de entrega.

Setor de embalagens e bebidas entra na lista de empresas afetadas

As fabricantes de embalagens e bebidas também estão entre as companhias que anunciaram encerramento de atividades.

Na Pensilvânia, a JL Clark planeja fechar sua unidade em Lancaster, o que deve afetar 34 funcionários. A empresa, que produz embalagens de metal e plástico, espera concluir seu fechamento em 2027.

Em Kansas City, no Missouri, a Gateway Packaging Co. também encerrará uma de suas instalações, localizada na Winner Road. A decisão deve atingir 62 trabalhadores até 30 de dezembro.

Já no setor de bebidas, a Pepsi Bottling Group anunciou o fechamento de sua unidade em Knoxville, no Tennessee. A medida projeta a remoção de 112 vagas a partir de 1º de janeiro de 2027. A notificação foi enviada ao departamento estadual responsável pelo trabalho no dia 19 de outubro.

A Niagara Bottling completa a lista. A empresa fechará sua fábrica de engarrafamento de água em Ocala, na Flórida, afetando 57 funcionários. A previsão é que as demissões sejam concluídas até o final de 2026.

Anúncios aumentam a preocupação com o mercado de trabalho

A sequência de anúncios mostra que os cortes de empregos não estão concentrados em apenas um único setor. Empresas de transporte, logística, indústria e produção de bebidas estão revendo suas operações, seja por perda de contratos, redução de custos ou mudanças na estrutura dos negócios.

Para os trabalhadores, o cenário é de incerteza. Enquanto alguns devem perder seus empregos nos próximos meses, outros ainda terão algum tempo até que as mudanças sejam colocadas em prática.

Com a chegada das festas de fim de ano, os anúncios também chamam a atenção para os desafios enfrentados por profissionais que precisam lidar com a possibilidade de demissão em um período tradicionalmente marcado pelo aumento das despesas familiares.

Embora os motivos variem de uma empresa para outra, o resultado é semelhante: milhares de trabalhadores podem ser afetados por decisões que estão transformando o mercado de trabalho norte americano.