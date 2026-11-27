Reprodução/Fenabran Luiz Carlos Trabuco, executivo do Bradesco

O anúncio de Luiz Carlos Trabuco Cappi para comandar o Ministério da Fazenda a partir de 2027 provocou movimentação nos mercados nesta sexta-feira (27). O fundo de ações brasileiras negociado na bolsa de Nova York avançava mais de 13% nas primeiras negociações do dia, em meio à repercussão da escolha do banqueiro para integrar o próximo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Por volta das 9h50, o fundo era negociado a US$ 34,20, com valorização de 13,37% no pré-mercado americano. O movimento ocorreu após Trabuco aceitar, na quinta-feira (26), o convite de Lula para assumir a pasta econômica no quarto mandato do presidente, que começa em 2027.

A indicação foi recebida com manifestações de representantes do mercado financeiro, do setor produtivo e de integrantes dos Poderes em Brasília. A movimentação dos ativos brasileiros reflete a repercussão da escolha e as expectativas de investidores em relação aos rumos da política econômica no próximo governo.

Mercado reage antes mesmo do anúncio oficial

A movimentação positiva nos ativos brasileiros começou ainda na quinta-feira, antes da confirmação da escolha de Trabuco. O Ibovespa encerrou o pregão com alta de 6,07%, aos 176.799,84 pontos, no maior patamar desde o primeiro turno das eleições. Já o dólar comercial recuou 1,25%, fechando a R$ 5,74.

O desempenho ocorreu em meio às expectativas sobre a composição do próximo governo e sobre os rumos da política econômica a partir de 2027. No início da semana, na segunda-feira (23), a moeda americana havia alcançado a marca de R$ 6.

O que é o fundo de ações brasileiras negociado nos EUA

O fundo que registrou a alta é o iShares MSCI Brazil ETF, conhecido pela sigla EWZ. Trata-se de um ETF, sigla em inglês para fundo negociado em bolsa, que reúne ações de empresas brasileiras e tem suas cotas negociadas na bolsa de Nova York.

Criado em julho de 2000, o fundo é um dos principais instrumentos utilizados por investidores internacionais para acompanhar o desempenho do mercado acionário brasileiro sem precisar comprar individualmente ações de empresas listadas no Brasil.

Por isso, a movimentação do fundo costuma ser acompanhada como um dos indicadores da percepção de investidores estrangeiros sobre ativos brasileiros, embora o desempenho também possa ser influenciado por fatores externos e pela variação cambial.





Quem é Luiz Carlos Trabuco

Luiz Carlos Trabuco Cappi nasceu em 6 de outubro de 1951, em Marília, no interior de São Paulo. Graduado em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP), também possui pós-graduação em Sócio-Psicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.

Ele ingressou no Bradesco em 1969, aos 17 anos, como escriturário. Ao longo de décadas, construiu carreira na instituição, passando por diferentes áreas até assumir a diretoria de Marketing, em 1984, onde permaneceu por oito anos.

Em 1992, foi escolhido para comandar a Bradesco Vida e Previdência. Posteriormente, ocupou a vice-presidência executiva do grupo e, em 2003, assumiu a presidência da Bradesco Seguros.

A trajetória no conglomerado bancário culminou com sua chegada à presidência do Bradesco, em março de 2009. Durante o período à frente da instituição, uma das principais operações foi a compra das atividades do HSBC no Brasil, em 2015, uma das maiores transações bancárias daquele ano.

Trabuco permaneceu na presidência executiva até março de 2018, quando foi sucedido por Octavio de Lazari Junior. Desde então, ocupa a presidência do Conselho de Administração do Bradesco.