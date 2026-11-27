FreePik Queda do dólar

O mercado financeiro brasileiro começou esta sexta-feira (27) com o dólar cotado a R$ 5,51, com uma queda de 3,75%, depois da confirmação de Luiz Carlos Trabuco Cappi como novo ministro da Fazenda no próximo Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A notícia movimentou os investidores e deu continuidade ao bom desempenho da Bolsa brasileira. Na quinta-feira (26), antes mesmo do anúncio oficial, o Ibovespa já tinha subido 6,07%,e chegando aos 176.799,84 pontos. E no mesmo dia, o dólar fechou em queda de 1,23%, cotado a R$ 5,74, registrando o quarto recuo consecutivo.

A reação positiva começou ontem ainda, quando surgiram informações de que Trabuco tinha chegado a Brasília para se encontrar com Lula, no Palácio da Alvorada. A expectativa ganhou força ao longo da tarde e fez o dólar futuro acelerar a queda após as 17h.

O contrato com vencimento em dezembro terminou o pregão com baixa de 2,83%, cotado a R$ 5,657, depois de atingir R$ 5,61 durante as negociações. Na semana, a desvalorização acumulada chegou a 4,68%.

Por que a escolha de Trabuco animou os investidores?

A reação do mercado está relacionada principalmente à experiência de Trabuco no setor financeiro e à sua proximidade com empresários e representantes do mercado. Aos 75 anos, ele presidiu o Conselho de Administração do Bradesco e comandou o banco como CEO entre os anos 2009 e 2018.

Para os investidores, sua chegada ao Ministério da Fazenda pode representar uma aproximação maior entre o Governo e o setor financeiro, além de ajudar a recuperar a confiança na condução da economia.

A escolha acontece em um momento de preocupação com as contas públicas brasileiras, principalmente por causa do crescimento da dívida do país. Então, o mercado acompanha de perto quem estará à frente das decisões econômicas nos próximos anos.

Em relatório, o a nalista André Mazini, do Citigroup, avaliou que a experiência de Trabuco no setor privado e sua credibilidade no mercado financeiro podem ajudar a recuperar a confiança dos investidores e diminuir a percepção de risco em relação ao Brasil.

Apesar dessa reação positiva, os analistas destacam que a escolha do novo ministro, sozinha, não é suficiente para garantir uma melhora durável. Será necessário apresentar medidas concretas para controlar os gastos públicos e organizar as contas do Governo.

A repercussão ultrapassa o mercado brasileiro

O otimismo também chegou aos investidores estrangeiros. Um dos principais exemplos foi o EWZ, fundo negociado na Bolsa de Nova York que acompanha o desempenho das ações brasileiras.

Às 8h12 desta sexta-feira, o fundo registrava alta de 12,23%, cotado a US$ 33,86 (cerca de R$ 186,45) no pré-mercado. Mais cedo, a valorização já se aproximava de 12%.

O movimento acontece pois, durante a quinta-feira, as negociações nos Estados Unidos ficaram suspensas devido ao feriado de Ação de Graças. Com isso, o EWZ ainda não tinha acompanhado a forte alta da Bolsa brasileira e passou a refletir esse movimento na retomada das operações.

Na Ásia, outro fundo de investimento que acompanha ações brasileiras, negociado em Tóquio, chegou a subir 8,3% no início do pregão. Os contratos futuros do real também registraram valorização de aproximadament e 4%.

Além disso, o Bradesco BBI mudou sua recomendação para as ações brasileiras, passando de neutra para compra. Na avaliação da instituição, os papéis estão com preços atrativos e podem se beneficiar da melhora na confiança dos investidores.

O banco também apontou que o Brasil pode funcionar como uma alternativa para investidores que buscam diversificar seus investimentos fora do setor da tecnologia, que vem enfrentando dificuldades no mercado internacional.

Bolsas internacionais também registram ganhos

Além da repercussão da escolha de Trabuco, o cenário internacional contribuiu para o movimento positivo dos mercados nesta sexta-feira.

Na Ásia, as bolsas encerraram o dia em alta. O índice de Xangai avançou 3,73%, enquanto Shenzhen subiu cerca de 7%. Na Coreia do Sul, o Kospi teve valorização de 4,34%, e, no Japão, o Nikkei ganhou 2,11%.

Na Europa, os setores de mineração e tecnologia ajudaram a impulsionar as negociações. Nos Estados Unidos, os contratos futuros também apontavam para uma abertura positiva. O S&P 500 futuro subia 1,92%, o Nasdaq 100 avançava 2,41% e o Dow Jones r egistrava alta de 1,42%.

Mesmo com a recuperação, ainda tem algumas preocupações envolvendo os investimentos em inteligência artificial. S egundo informações da Bloomberg, bancos estão reavaliando operações de crédito destinadas à construção de centros de processamento de dados na Ásia, em meio às novas restrições americanas à venda de chips avançados.

A programação do mercado americano também será diferente nesta sexta-feira (27), por conta da Black Friday. As negociações nas bolsas dos Estados Unidos serão encerradas às 15h, enquanto o mercado de títulos do Tesouro americano fechará às 16h, pelo horário de Brasília.

Petróleo sobe

Outro destaque do dia é o mercado de petróleo, que também registra alta nesta sexta-feira.

O barril do Brent, referência internacional, avançava 0,39%, cotado a US$ 92,03 (R$ 507,20). Já o WTI, referência nos Estados Unidos, subia 2,01%, chegando a US$ 85,36 (R$ 470,50).

Os preços são influenciados pelas tensões no Oriente Médio, que aumentam as preocupações com o abastecimento mundial. E, aomesmo tempo, a alta dos estoques americanos e a possibilidade de excesso de oferta ajudam a limitar os ganhos.

Os investidores também acompanham a próxima reunião da Opep+, grupo formado por países produtores de petróleo. De acordo com fontes ouvidas pelo jornal Reuters, a organização pode manter as atuais metas de produção pelo menos durante o primeiro trimestre de 2027.

No Brasil, a movimentação do petróleo merece atenção por seus efeitos sobre empresas como a Petrobras e sobre os gastos do governo. Segundo o BDM, o Ministério da Fazenda confirmou para esta sexta-feira a publicação de uma portaria que prorroga por mais 30 dias o subsídio de R$ 2,12 por litro ao diesel.

O que esperar dos próximos dias?

Com a confirmação de Luiz Carlos Trabuc o no comando do Ministério da Fazenda, a expectativa é que o mercado continue acompanhando os próximos passos da equipe econômica.

A queda do dólar pode ajudar a diminuir as pressões sobre os preços de produtos importados e, consequentemente, contribuir para aliviar a inflação. Além disso, a redução da percepção de risco pode favorecer a Bolsa e influenciar as taxas de juros negociadas no mercado.

No entanto, o bom desempenho dos ativos brasileiros ainda depende de fatores importantes, como a apresentação de medidas fiscais, o controle das contas públicas e a capacidade do futuro ministro de colocar seus planos em prática.

Por enquanto, a escolha de Trabuco já provocou uma reação expressiva entre os investidores. O desafio será transformar esse otimismo inicial em confiança de longo prazo na economia brasileira.