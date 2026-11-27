Reprodução/Pixabay Ibovespa: principal indicador da bolsa brasileira subiu mais de 6% na semana

O dólar fechou o último pregão da semana em forte queda. Nesta sexta (27), a moeda norte-americana caiu 4%, cotada a R$ 5,5146. Na mínima do dia, chegou a bater nos R$ 5,4795.

Com encerramento do pregão, o dólar contabilizou uma queda semanal de 7,07%.

Já o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, subiu 0,33% e fechou aos 177.391 pontos. O Ibovespa chegou a 183.625 pontos pela manhã, mas perdeu força com a realização de lucros e as quedas de Petrobras e Vale. Na semana, o Ibovespa avançou 6,72%.

Os números do mercado financeiro refletem a aprovação dos investidores à escolha do executivo Luiz Carlos Trabuco para ministro da Fazenda a partir de 2027.

A possibilidade de Trabuco assumir a pasta já havia impulsionado a bolsa na véspera e derrubado o dólar na véspera. A confirmação do nome do presidente do conselho de administração do Bradesco para comandar a equipe econômica do governo Lula 4 se deu na noite desta quinta-feira (26), após o fechamento do pregão.

O anúncio foi bem recebido pelo mercado, que veem o banqueiro como uma ponte entre o Palácio do Planalto e a Faria Lima, além de um sinal de maior compromisso do governo com o equilíbrio das contas públicas.

Fator doméstico positivo

Outro fator positivo na economia foi a taxa de desemprego que ficou em 5,1% no trimestre encerrado em outubro deste ano, segundo dado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) Contínua divulgado nesta sexta, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa de outubro se iguala ao menor patamar da série, atingido em dezembro de 2025.

No trimestre anterior, encerrado em julho deste ano, a taxa havia ficado em 5,3%. No trimestre encerrado em outubro do ano passado, a taxa havia sido de 5,4%.

Os números mostram que a população desocupada caiu para 5,6 milhões de pessoas no trimestre encerrado em outubro deste ano, uma queda de 4,3% (menos 252 mil pessoas) na comparação trimestral (ou seja, com o trimestre encerrado em julho) e de 5,8% (menos 344 mil pessoas) na comparação anual (com o trimestre terminado em outubro de 2025).

O contingente de pessoas ocupadas atingiu 103,7 milhões de pessoas, o maior patamar da série histórica, iniciada em 2012. Isso é estatisticamente estável em relação ao trimestre anterior e 1,1% (mais 1,1 milhão de pessoas) superior ao mesmo trimestre do ano passado.

Os empregados no setor privado com carteira assinada (sem considerar trabalhadores domésticos) somaram 39,4 milhões, os empregados sem carteira no setor privado, 13,7 milhões, os trabalhadores por conta própria, 26,1 milhões e os domésticos, 5,5 milhões. Todos ficaram estáveis no trimestre e no ano.

Os empregadores somaram 4,5 milhões de pessoas, estabilidade em comparação ao trimestre anterior e um aumento de 6,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Entre os grupamentos de atividades com aumento no contingente de pessoas ocupadas, destacam-se transporte, armazenagem e correio, que tiveram alta de 2,6% (mais 164 mil pessoas), na comparação com o trimestre anterior e de 8,2% (mais 486 mil pessoas) na comparação anual.