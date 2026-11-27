Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil O faturamento projetado para este ano é o maior desde 2014

O comércio brasileiro deve movimentar R$ 11,5 bilhões com a Black Friday de 2026, que acontece nesta sexta-feira (27). A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que prevê crescimento real de 1,8% nas vendas em relação ao ano passado, porém, menor que a alta registrada em 2025, de 3,2%.

O faturamento projetado para este ano é o maior desde 2014, quando as vendas alcançaram R$ 12,9 bilhões.

A Black Friday, que se consolidou como uma das principais datas do comércio brasileiro, é realizada anualmente, na última sexta-feira do mês de novembro, oferecendo promoções em diferentes segmentos.

A tradição surgiu nos Estados Unidos, onde a data ocorre no dia seguinte ao feriado de Ação de Graças, celebrado na última quinta-feira de novembro.

Maiores faturamentos

Ainda de acordo com projeção divulgada pela CNC, os artigos de uso pessoal e doméstico devem concentrar a maior parte da movimentação, com faturamento estimado em R$ 4,70 bilhões. Na sequência aparecem móveis e eletrodomésticos, com R$ 2,28 bilhões, e hipermercados e supermercados, com R$ 2,04 bilhões.

Juntos, esses três segmentos devem responder por mais de 60% do faturamento previsto.

O comércio de vestuário e acessórios tem estimativa de movimentar R$ 1,47 bilhão. Já farmácias e perfumarias devem somar R$ 560 milhões, enquanto os demais setores devem alcançar R$ 480 milhões.

Juros altos e endividamento

Apesar da expectativa de crescimento, a CNC aponta que os juros elevados e o endividamento das famílias podem limitar as vendas. A desaceleração do consumo e da massa de rendimentos também aparece entre os fatores de preocupação.

A entidade destaca que a taxa média de juros das operações de crédito livre para pessoas físicas chegou a 61,7% ao ano, o maior patamar para o período desde 2017.

O levantamento mostra ainda que 29,6% das famílias estavam com contas em atraso e 12,52% não tinham condições de pagar seus compromissos financeiros.

Importados

A concorrência com os produtos importados também entrou na análise da entidade.

Entre agosto e setembro de 2026, a quantidade de remessas recebidas do exterior chegou a 53,82 milhões, ante 29,48 milhões no mesmo período de 2025, uma alta de 82,6%.

Quais produtos podem ter os maiores descontos?

A CNC também acompanhou os preços de aproximadamente 30 mil produtos nos 40 dias anteriores à Black Friday.

O levantamento considerou 150 preços diários dos itens mais procurados pelos consumidores na internet.

Segundo a entidade, 70% das categorias analisadas apresentaram elevado potencial de redução de preços durante a campanha.

Maquiagem registrou a maior queda no período, de 4,99%, seguida por dispositivos vestíveis, ou wearables, que são dispositivos eletrônicos usados diretamente no corpo ou integrados a roupas e acessórios, com redução de 4,27.

Notebooks tiveram recuo de 3,68%, enquanto smartphones ficaram 3,66% mais baratos.

Em outras categorias, porém, os preços subiram antes da data.

Os eletrodomésticos registraram alta de 11,91%, seguidos por produtos para animais de estimação (10,25%), moda (8,61%) e utilidades domésticas (6,10%).

A CNC considera que os produtos com maior potencial de desconto efetivo são aqueles que já apresentavam tendência de queda nos preços antes da Black Friday. Nos itens que ficaram mais caros nas semanas anteriores, as reduções anunciadas durante a campanha podem ser menos expressivas.

Estratégia das grandes redes

Para atrair consumidores, grandes redes varejistas ampliaram as campanhas de novembro, com ofertas antecipadas, cupons de desconto e condições especiais de pagamento.

As ações incluem lojas físicas e plataformas de comércio eletrônico.

O Assaí Atacadista divulgou mais de 7 mil ofertas para a Black Friday e a abertura das suas 313 unidades às 6h desta sexta, para atrair os consumidores desde as primeiras horas do dia.

Já a rede Magazine Luiza estendeu a campanha Black das Blacks durante todo o mês de novembro, anunciando ofertas antecipadas e descontos de até 80% em diferentes categorias, incluindo eletrodomésticos, móveis e eletrônicos.

A estratégia reúne promoções nas mais de 1.200 lojas físicas, no site e no aplicativo, além de cupons diários e 14 horas de lives com influenciadores apresentando ofertas nesta sexta de Black Friday.

No comércio eletrônico, o Mercado Livre anunciou mais de R$ 100 milhões em cupons de desconto e cerca de 37 milhões de anúncios de produtos em promoção. A empresa também informou que triplicou a quantidade de ofertas com descontos superiores a 70% em relação ao ano passado.

E a Amazon preparou uma campanha com descontos de até 80% durante novembro, além de cupons e condições especiais de parcelamento.