Frank Leslie's Illustrated Newspaper/Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos Sala do Ouro, em Nova York, durante o pânico financeiro de 24 de setembro de 1869, episódio que ficou conhecido como Black Friday

Hoje, a Black Friday é conhecida pelas grandes promoções, pelos descontos e pelo forte movimento no comércio. Mas a expressão nem sempre esteve ligada às compras. Antes de se tornar uma das principais datas do varejo, ela já era utilizada nos Estados Unidos para descrever um episódio de crise no mercado financeiro, em 1869.

O primeiro uso conhecido da expressão Black Friday aconteceu em 24 de setembro de 1869, nos Estados Unidos. Naquele dia, uma tentativa de manipular o mercado de ouro provocou uma queda brusca nos preços do metal e causou prejuízos a investidores e empresas.

Bain News Service/Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos Jay Gould, empresário do setor ferroviário estadunidense

O episódio envolveu dois investidores, Jay Gould, empresário do setor ferroviário, e Jim Fisk, corretor que negociava ações. Os dois tentaram controlar o mercado de ouro com a compra de grandes quantidades do metal. A intenção era reduzir a oferta disponível e provocar uma alta nos preços para lucrar com a valorização.

Para colocar o plano em prática, eles contaram com a ajuda de Abel Corbin, cunhado do então presidente dos Estados Unidos, Ulysses S. Grant. Corbin atuava como intermediário e tentava convencer pessoas próximas ao governo a manter o preço do ouro alto.

Os investidores chegaram a conversar com Grant durante uma viagem de navio. Na ocasião, argumentaram que manter o metal valorizado ajudaria os agricultores, que recebiam dinheiro pela venda de suas colheitas e comercializavam os produtos com outros países. O presidente, porém, afirmou que não interferiria nos preços.

Mesmo sem o apoio de Grant, Gould e Fisk continuaram comprando ouro. Eles também ofereceram dinheiro a um funcionário responsável pelas finanças públicas em Nova York, na tentativa de conseguir informações sobre as decisões do governo.

A estratégia começou a desmoronar quando o presidente desconfiou da movimentação dos investidores e autorizou o secretário do Tesouro a vender parte do ouro mantido pelo governo.

Em 24 de setembro, quando a notícia chegou ao mercado, o preço do metal despencou. A queda provocou uma onda de prejuízos, levou empresas de corretagem à falência e causou tumulto entre os investidores. O episódio ficou conhecido como Pânico do Ouro e Black Friday.

A história desse acontecimento é documentada pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Na época, entretanto, o nome não tinha qualquer relação com promoções ou compras de fim de ano.

James A. Garfield/Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos Quadro de cotações da Bolsa de Ouro de Nova York registra a queda dos preços do metal em 24 de setembro de 1869, episódio que ficou conhecido como Black Friday





Como a Black Friday chegou ao comércio?

A associação da expressão com o varejo começou a ganhar força quase cem anos depois, na década de 1960, na cidade da Filadélfia.

Nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças é celebrado na quarta quinta-feira de novembro. O feriado reúne famílias e também marca o início de um período importante para o comércio, quando os consumidores começam a procurar presentes e outros produtos para as festas de fim de ano.

Na sexta-feira seguinte, muitas pessoas aproveitavam a folga para sair às compras. O resultado era um aumento significativo no número de consumidores nas lojas, nas ruas e nas estradas.

Com o trânsito intenso e a movimentação fora do comum, o trabalho dos policiais da Filadélfia ficava mais difícil. Por isso, eles passaram a chamar aquele dia de Black Friday.

A expressão se popularizou e, em dezembro de 1980, já aparecia em documentos do Comitê Federal de Mercado Aberto, ligado ao Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos. O registro descrevia a sexta-feira seguinte ao Dia de Ação de Graças como um dia tradicionalmente marcado pelo grande movimento nas lojas.

O período de compras de Natal, porém, já movimentava o comércio muito antes de a Black Friday ganhar esse significado. Em 1918, por exemplo, o Federal Reserve de St. Louis observou que as compras de fim de ano ajudavam a impulsionar as vendas das lojas. Naquele mesmo ano, o Federal Reserve de Dallas registrou que, apesar das dificuldades provocadas pela Primeira Guerra Mundial, os comerciantes conseguiam bons resultados ao incentivar os consumidores a antecipar as compras de Natal.

Décadas depois, em 1955, o Federal Reserve da Filadélfia apontou que o início da temporada de compras variava de acordo com a cidade. Em alguns lugares, a sexta-feira depois do Dia de Ação de Graças já marcava o começo desse período. Em outros, era apenas mais um dia de comércio.

DC Studio/Magnific A Black Friday, um dos principais períodos de descontos do varejo começou a ganhar forma nos Estados Unidos durante a década de 1960





Data virou um grande evento de descontos

Foi principalmente entre as décadas de 1990 e 2000 que a Black Friday começou a ganhar as características de um grande evento comercial.

Naquele período, os consumidores costumavam consultar os encartes de jornais com ofertas especiais, escolher os produtos que desejavam comprar e chegar às lojas ainda de madrugada. Algumas promoções tinham estoques limitados, o que provocava filas e correria quando os estabelecimentos abriam as portas.

Brinquedos, videogames e aparelhos eletrônicos estavam entre os produtos mais procurados. A possibilidade de conseguir descontos em itens desejados ajudou a transformar a data em uma tradição do comércio estadunidense.

A estratégia também passou a ser importante para os lojistas, que encontravam na Black Friday uma oportunidade de atrair consumidores e aumentar as vendas antes do Natal.





Cyber Monday nasce da Black Friday

Com o crescimento do comércio eletrônico, a Black Friday passou por outra transformação. Aos poucos, os consumidores deixaram de depender exclusivamente das lojas físicas para aproveitar as ofertas. Em vez de enfrentar filas e disputar produtos nas prateleiras, passaram a encontrar promoções pela internet.

Nesse cenário, ganhou força a Cyber Monday, data de descontos nas lojas virtuais realizada na segunda-feira seguinte ao Dia de Ação de Graças. A proposta era incentivar as compras online, especialmente quando os consumidores retornavam ao trabalho depois do feriado.

Em 2008, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos já descrevia a Black Friday como o início simbólico da temporada de compras de fim de ano, que também incluía a Cyber Monday.

Com o passar do tempo, as duas datas passaram a integrar um período maior de promoções, conhecido como Cyber Week. A programação reúne cinco dias de compras, começando no Dia de Ação de Graças.

Em 2014, um analista do Federal Reserve de Atlanta destacou a força das promoções pela internet ao comentar que a Cyber Monday havia se tornado sua nova data favorita. Entre os exemplos citados por ele estavam descontos de 60% em videogames.