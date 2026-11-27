Reprodução/Marcello Casal JrAgência Brasil Abono salarial PIS/Pasep terá calendário de pagamento fixo a partir de 2026.

Os trabalhadores que têm direito ao abono salarial PIS/Pasep poderão receber valores maiores em 2027. Isso pois o benefício acompanha o reajuste do salário mínimo, que tem previsão de chegar a R$ 1.741 no próximo ano, conforme estimativa apresentada pelo Governo Federal no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA).

O pagamento será para aos trabalhadores da iniciativa privada e aos servidores públicos que cumpriram os requisitos do programa no ano de 2025. O valor recebido por cada pessoa irá depender da quantidade de meses trabalhados durante aquele período. Quem atuou durante os 12 meses poderá receber o equivalente a um salário mínimo completo.

Normalmente, os pagamentos começam no mês de fevereiro e seguem até agosto, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. A expectativa é que o calendário de 2027 mantenha esse formato, mas as datas ainda devem ser aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhado r (Codefat).

Quanto será possível receber em 2027?

O valor do abono não é igual para todos. O cálculo considera o tempo de serviço durante o ano-base, nesse caso é considerado 2025.

Na prática, cada mês trabalhado corresponde a 1/12 do salário mínimo vigente na época do pagamento. Quem trabalhou pelo menos 15 dias dentro de um mês já tem esse período contado como um mês completo.

Com a previsão do salário mínimo de R$ 1.741, os valores estimados para 2027 são:

mês trabalhado: R$ 146,00; meses trabalhados: R$ 291,00; meses trabalhados: R$ 436,00; meses trabalhados: R$ 581,00; meses trabalhados: R$ 726,00; meses trabalhados: R$ 871,00; meses trabalhados: R$ 1.016,00; meses trabalhados: R$ 1.161,00; meses trabalhados: R$ 1.306,00; meses trabalhados: R$ 1.451,00; meses trabalhados: R$ 1.596,00; meses trabalhados: R$ 1.741,00.

Lembrando que esses valores ainda são uma estimativa. O valor definitivo dependerá da confirmação do salário mínimo de 2027, após a atualização dos indicadores econômicos, incluindo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Quem tem direito ao abono salarial?

Para receber o benefício em 2027, não basta ter trabalhado com carteira assinada no ano de 2025. É necessário cumprir alguns requisitos estabelecidos pelo programa.

Podem receber o abono os trabalhadores da iniciativa privada, vinculados ao PIS, e os servidores públicos, vinculados ao Pasep, que atendam às seguintes condições:

Estar inscrito no PIS/Pasep por pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2025, consecutivos ou não;

Ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.873,87 durante o ano-base;

Ter os dados trabalhistas informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial.

O limite de renda passou por mudanças e deixou de acompanhar diretamente os reajustes do salário mínimo. Agora, o teto é atualizado com base na inflação, medida pelo INPC, seguindo a regra de transição aprovada pelo Governo.

É Importante destacar também que trabalhadores domésticos, empregados contratados por pessoa física e profissionais sem vínculo com empresas contribuintes do programa não têm direito ao abono salarial.

Onde e como receber o dinheiro?

O pagamento é realizado por bancos públicos, e a instituição responsável depende do tipo de vínculo do trabalhador.

Quem atua na iniciativa privada e recebe o PIS tem o pagamento realizado pela Caixa Econômica Federal. O dinheiro pode ser depositado em conta corrente, poupança ou na poupança social digital, que pode ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem.

Já os servidores públicos que recebem o Pasep são pelo Banco do Brasil. Nesse caso, o valor pode ser creditado diretamente na conta bancária ou transferido para outra instituição financeira por meio de Pix ou TED. Existe também a possibilidade de realizar o saque presencialmente em uma agência.

Como consultar se você tem direito?

Para quem deseja saber se receberá o benefício, a consulta deve ser feita pelos canais oficiais do Governo e das instituições financeiras.

Uma das principais opções é o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Basta entrar com o CPF e a senha cadastrada no Gov.br, acessar a área de Benefícios e selecionar Abono Salarial. Ali, é possível verificar informações sobre o direito ao pagamento e a situação do benefício.

Agência Brasil Carteira de trabalho digital

Outra alternativa é ligar gratuitamente para o telefone 158, da central Alô Trabalho. O atendimento funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Os trabalhadores da iniciativa privada também podem consultar informações pelos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem. Já os servidores públicos podem buscar orientações nos canais digitais do Banco do Brasil.

As informações sobre valores, datas e liberação do benefício costumam ser disponibilizadas próximo ao início do calendário de pagamentos.

Por isso, mesmo que a previsão seja de aumento no abono salarial em 2027, os trabalhadores devem acompanhar os canais oficiais para conferir os valores definitivos e saber quando poderão receber o dinheiro.