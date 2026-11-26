Reprodução/Fenabran Luiz Carlos Trabuco, executivo do Bradesco





O banqueiro Luiz Carlos Trabuco Cappi, de 75 anos, aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a ssumir o Ministério da Fazenda a partir de 2027. Atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco, ele tem mais de 50 anos de carreira na instituição.

Trabuco esteve nesta quinta-feira (26) no Palácio da Alvorada, onde se reuniu com Lula e o atual ministro Dario Durigan e comunicou sua decisão.

A possibilidade de Trabuco assumir o comando da equipe econômica foi recebida com entusiasmo pelo mercado financeiro.A expectativa de uma gestão comprometida com o equilíbrio das contas públicas contribuiu para melhorar o humor dos investidores.

Nesta quinta-feira (26), por conta do que os analistas chamaram de efeito Trabuco, o Ibovespa avançou 6%, enquanto o dólar caiu 1,26%, encerrando o pregão cotado a R$ 5,74.

A reação dos investidores está relacionada à experiência de Trabuco no setor financeiro e à expectativa de que ele fortaleça o diálogo do governo com empresários e representantes do mercado; é visto como a ponte entre o Palácio do Planalto e a Faria Lima.

O banqueiro também é associado à defesa da responsabilidade fiscal e de uma condução mais previsível das contas públicas.

Trajetória

Natural de Marília, no interior de São Paulo, Trabuco nasceu em 6 de outubro de 1951.

Começou a trabalhar no Bradesco em 1969, aos 17 anos, como escriturário. Ao longo da carreira, passou por diferentes áreas da instituição, incluindo marketing, previdência e seguros.

Em 2009, assumiu a presidência executiva do banco, cargo que ocupou até 2018, quando passou a comandar o Conselho de Administração.

Durante sua gestão, uma das principais operações foi a aquisição das atividades do HSBC no Brasil, em 2015.

Formado em Filosofia e com pós-graduação em Sociopsicologia, Trabuco também presidiu a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), ampliando sua atuação junto a autoridades e representantes do setor empresarial.

Trabuco mantém interlocução com Lula desde seu segundo mandato na Presidência da República e participa do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (o Conselhão), fórum que reúne representantes da sociedade civil para discutir políticas públicas e os rumos da economia.

Convite anterior para a Fazenda

Esta não é a primeira vez que Trabuco é cotado para comandar a equipe econômica do governo federal.

Em 2014, durante a formação do segundo mandato de Dilma Rousseff (PT), ele foi convidado para assumir o Ministério da Fazenda, mas recusou a proposta e permaneceu no Bradesco. O economista Joaquim Levy acabou escolhido para ocupar o cargo.

Agora, mais de dez anos depois, o banqueiro aceitou o convite de Lula. Entre os principais desafios da futura gestão estão a continuidade das negociações de medidas de ajuste fiscal com o Congresso Nacional e a busca pelo equilíbrio das contas públicas.